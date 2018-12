mšv, Novinky

Praha



Vánoce v zoo

Vyrazte o vánočních svátcích do pražské zoo, kde bude připravena bohatá nadílka pro zvířata i návštěvníky. Štědrý den se ponese ve znamení komentovaných krmení a setkání se zvířecími obyvateli, děti do 15 let budou mít navíc vstup jen za korunu. Další dny proběhnou vystoupení, na malé návštěvníky budou čekat také drobné dárečky. Podrobnosti najdete zde.

Adventní trhy

Vánoce jsou už skutečně za dveřmi. Nalaďte se na ně na adventních farmářských trzích na Náplavce, kde budete moci ochutnat nejrůznější dobroty v podobě cukroví, koláčků, vánoček, vánočních štol nebo vaječného likéru. Pořídíte také zboží, díky němuž si budete moci doma navodit sváteční atmosféru ať už františky, svíčky, nebo malované skleněné ozdoby. Další informace zde.

Mše ve svatém Vítu

Vyrazte o svátcích do katedrály sv. Víta, kde se koná celá řada mší. Hned na sklonku Štědrého večera a Božího hodu se uskuteční půlnoční mše, ráno mše svatá za svítání. V pozdním odpoledni můžete vyrazit na pěvecké vystoupení dětí u jesliček a posléze na nešpory. Rozpis akcí najdete zde.

Svatá rodina na zámku

Na Chvalském zámku se budete moci o Štědrém dni setkat se svatou rodinou. Kromě Josefa, Marie a Ježíška budou na návštěvníky čekat také zvířátka, s nimiž se budou moci děti setkat. Na nádvoří si pak budete moci společně zazpívat vánoční písně a koledy nebo vyrazit do zámku zhlédnout některou z expozic. Vstup na nádvoří a do kočárovny je zdarma. Další informace zde.

Středočeský kraj

Krmení zvířat

Přijďte obdarovat zvířátka do Zooparku Zájezd. V sobotu i neděli se můžete aktivně zapojit do komentovaného krmení surikat, chameleonů či lam a velbloudů. Pod vánoční stromeček ale můžete umístit i další jedlé dary pro ostatní zvířata. Celý prosinec platí navíc do zooparku snížené vstupné, a to pouze 50 korun. Více zde.

Rybova mše

Co by byly české Vánoce bez tradiční mše Jakuba Jana Ryby? Poslechnout si ji můžete v sobotu na zámku Loučeň v podání smíšeného pěveckého sboru sv. Cecílie Poděbrady, mimo to se budou zpívat i úpravy českých koled a vánočních písní. Po celý den se konají také prohlídky samotného zámku nazvané Příběh vánočního stromečku. Více zde.

Jihočeský kraj

Betlémské světlo

Kde se vzala tradice betlémského světla? Jak se rozšířila i do Česka? Přijďte to zjistit do Jindřichova Hradce, kde si budete moci betlémské světélko i připálit a odnést domů. Kromě toho si zazpíváte koledy a naladíte se na Vánoce. Více informací najdete zde.

Živý betlém

Na II. nádvoří zámku Český Krumlov najdete v neděli živý betlém. Společně s biblickými postavami si budete moci připomenout narození Ježíška a zazpívat si společně tradiční české koledy a vánoční písně. Další informace zde.

Plzeňský kraj

Advent na zámku

Než nastane Štědrý večer, vyrazte oslavit advent na zámek Horšovský Týn, kde je v sobotu připraven celodenní program. Ten čítá například hudební vystoupení, jarmark s prodejem rukodělných předmětů nebo různých vánočních dobrot, dále prodej kaprů a vánočních stromků nebo výtvarné dílny, které se uskuteční na městské radnici. V průběhu dne se konají také prohlídky vánočně nazdobených interiérů zámku. Více zde.

Karlovarský kraj

Vánoční koncert

Vyrazte o prvním svátku vánočním do karlovarského Grandhotelu Pupp, kde se uskuteční tradiční koncert Karlovarského symfonického orchestru. Na programu je Česká mše vánoční, ale také vánoční improvizace na varhany. Se vstupenkami neváhejte, už jich mnoho nezbývá. Další informace zde.

Ústecký kraj

Pohádkové odpoledne

O poslední adventní sobotě přivítá na děčínském zámku návštěvníky kníže i s kněžnou. Děti se budou moci zaposlouchat do pohádek a příběhů o zimě, Vánocích a sněhulácích, o přestávce se budou vyrábět lucerničky na betlémské světlo. Další informace naleznete zde.

Štědrý den v zoo

Nemohou se vaše děti už dočkat Ježíška a nadílky? Pak je zabavte a vyrazte s nimi o Štědrém dni do ústecké zoo. Můžete se v ní podívat, jak si zvířata poradí se zabalenými dárečky, některé druhy budou muset svoji nadílku teprve najít. Vstupné na akci je dobrovolné. Další informace zde.

Liberecký kraj

Botanická zdarma

Nenašli jste si během roku čas vyrazit do liberecké Botanické zahrady? O Štědrém dni to můžete napravit, dárkem vám bude vstupné zdarma. V období Vánoc patří mezi největší taháky rozkvetlé kamélie, ale i orchideje nebo masožravé láčkovky nebo nejžahavější rostlina světa zvaná kopřivák morušovitý. Více zde.

Královéhradecký kraj

Štědrý den v pevnosti

Pevnost Josefov bude letos již tradičně otevřena i během Štědrého dne. Návštěvníci se mohou těšit na rodinnou hru Vánoce z perníku, která bude situovaná v podzemní části. Připraveny budou různé otázky a úkoly spojené právě s perníkem. V kasematech budou přichystány dílničky a výsledné výrobky si budete moci odnést domů na památku. Chybět nebudou ani prohlídky s průvodcem v dobové uniformě. Další informace najdete zde.

Pardubický kraj

Štědrovečerní koledování

Přijďte si o Štědrém večeru zazpívat koledy do Regionálního muzea v Litomyšli. Nezapomeňte si také přinést svíčky, abyste si mohli připálit své betlémské světlo, které bude v době koledování hořet v kryptě piaristického kostela. Zajištěno je také občerstvení v podobě teplých nápojů. Další informace zde.

Vysočina

Do zoo za korunu

Jihlavská zoo si připravila dárek pro všechny návštěvníky. Na Štědrý den bude vstupné za pouhou korunu. Přijďte si zkrátit čekání na vánoční nadílku, najdete nazdobený a nasvícený areál zoo. A pokud se vám nebude chtít dorazit právě na Štědrý den, můžete ještě po svátcích, kdy budou v areálu probíhat večerní prohlídky. Další informace zde.

Jihomoravský kraj

Prohlídka štoly

V sobotu se můžete těšit na speciální prohlídku expozice Kuřimské štoly, která byla vybudována ke konci druhé světové války a měla se do ní přenést výroba závodu Zbrojovky. Během osvobození v systému štol našlo úkryt až tři tisíce obyvatel Kuřimi, a nyní bude tzv. Levá štola první přístupná veřejnosti. Podrobnosti o prohlídce najdete zde.

Betlémská tramvaj

V sobotu bude po Brně jezdit tramvaj, v níž si můžete připálit vlastní betlémské světélko. Přijďte s lucerničkou nebo svíčkou. Tramvaj bude stát na ulici Nádražní, na náměstí Svobody a na Mendelově náměstí. Podrobnosti najdete zde.

Olomoucký kraj

Vánoční prohlídky

Dárky jsou rozbaleny, řízky z kapra se salátem snědeny a vy přemýšlíte, kam vyrazit? Vaším cílem můžete být například hrad Šternberk, kde se na Boží hod konají mimořádné prohlídky v podvečerním čase. Prohlédnete si vánočně nazdobený interiér a dozvíte se zajímavosti z historie hradu, ale také o vánočních tradicích. Místo na prohlídce si předem rezervujte. Více naleznete zde.

Zlínský kraj

Pletení vánoček

Chcete ještě před Vánoci dohnat resty a pustit se do pečení vánoček? Pokud si ale nejste jisti, jak na to, můžete se zúčastnit workshopu na zámku Vizovice, kde se v rámci výstavy Dobře vypečené Vánoce naučíte uplést vánočku ze šesti pramenů. Těsto si můžete přinést z domova, abyste svůj výtvor poté mohli vložit rovnou do trouby a upéct. Další informace zde.

Moravskoslezský kraj

Prohlídky Štramberkem

O poslední adventní sobotě se uskuteční další díl turistických prohlídek Štramberské pikanterie, domova štramberských uší. Procházka je nasnadě obzvlášť v předvánočním období, městečku se totiž někdy přezdívá moravský Betlém. Předvánoční prohlídka připomene sváteční tradice, součástí bude i výstup na hradní věž Trúba. Více naleznete zde.

Tradice na věži

Jako každý rok i tento můžete o Štědrém dni vyrazit na ostravskou radniční věž. Kromě výhledů si budete moci vyzkoušet vánoční tradice, jako jsou házení střevícem nebo pouštění skořápek a lití vosku. Nebude chybět ani možnost vyrobit si na poslední chvíli vlastní vánoční ozdoby. A zájemci si budou moci rovněž připálit betlémské světlo. Více zde.