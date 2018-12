Malebná Skotská vysočina zvažuje zavedení turistické daně

Skotská vysočina bude možná další světovou destinací, kde bude zavedena turistická daň. Podle tamních úřadů by se na ní mohlo ročně vybrat 5 až 10 milionů liber (143 až 286 milionů korun), které by se daly využít na vylepšení infrastruktury a ubytovacích zařízení. Podle místních totiž aktuální kapacity přestávají být dostačující, napsal server The Independent.