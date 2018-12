Movitá rodina nabízí práci snů. Cestujte s námi, foťte nás a my vám zaplatíme

Vášniví cestovatelé mají neopakovatelnou příležitost poznávat zdarma svět, a ještě za to dostat zaplaceno. Movitá rodina, jejíž identita zatím nebyla prozrazena, totiž poptává lifestylového fotografa, který by ji doprovázel v zahraničí a výlety dokumentoval. Vybraný kandidát bude mít vše uhrazené a jeho roční plat bude činit 80 000 liber (2,3 milionu korun), napsal server The Independent.