Pavel Orholz, Právo

Zatímco v Lipně nad Vltavou se s turisty téměř dveře netrhnou, v okolí už to bývá často horší a například Loučovice, kde zanikly papírny, vytvářejí celou řadu projektů. Turisté z odlehlejších míst by proto byli pro tuto lokalitu další výraznou pomocí.

Podle ředitelky agentury Czech Tourism Moniky Palatkové je příliv návštěvníků z Asie reálný. „Turisté z Blízkého východu nebo z Indie hledají přírodu, odpočinek nebo možnost koupání a venkovní volnočasové aktivity,“ uvedla Palatková. Podle ní se poptávka ze zmíněných zemí po České republice stále zvyšuje. „V zahraničí máme pověst ideální turistické destinace. Nejsme ani mercedes, ani jaguár. Jsme taková škodovka s dobrým poměrem cena/výkon, která je spolehlivá a bezpečná,“ konstatovala Palatková.

Domácích ubývá



Jižní Čechy jsou po Praze druhou nejnavštěvovanější destinací, Lipensko patří na jihu Čech k těm nejnavštěvovanějším, přitom si ale veřejnost neuvědomuje, jak dramatickou změnou tato oblast prošla. Jen za posledních 13 let zde zaniklo tolik pracovních míst, že zde ubyla celá třetina obyvatel.

„V roce 2005 zde žilo 16 600 obyvatel a dnes je to jenom 11 300. Náš příhraniční region byl za poslední čtvrtstoletí na jedné straně těžce postižen faktickou likvidací veškerých, po staletí budovaných výrobních kapacit v tradičních oborech, jako jsou lesnictví, dřevozpracující průmysl, sklářství, textilní průmysl, a za uplynulých 25 let zde zmizelo na 4500 pracovních míst,“ upozornil Právo Jiří Mánek, předseda Turistického spolku Lipenska.

Přesto mají podnikatelé na Lipensku často problém i s pracovní silou. „Sehnat kvalitního zaměstnance je problém. Mladí se nevracejí do našeho regionu. Navíc je důležité vzdělávat lidi, kteří pracují ve službách. Založit učňovské středisko, kde by se vzdělávali odborníci, kteří by zde dále pracovali,“ uvedl starosta Loučovic Jan Kubík. Cestovní ruch je to jediné a poslední, co regionu zbývá pro trvale udržitelný rozvoj.

Z toho důvodu byl založen Turistický spolek Lipenska, který je dnes oficiální certifikovanou destinační společností pro tento příhraniční region. Organizace sdružuje prostředky na společný marketing a propagaci. Vytvořila také turistický web, vydává časopis Lipensko. „V příštím roce se chceme více věnovat spolupráci se zahraničím - například problematice zaniklých obcí. Chceme uspořádat konferenci v souvislosti s 30. výročím pádu železné opony,“ doplnil Mánek.