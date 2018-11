mšv, Novinky

Cahill o různých leteckých společnostech natáčí recenzní videa na YouTube. Zážitek z letu s Malaysia Airlines pro něj byl ale natolik silný, že se o něj chtěl podělit už v průběhu cesty alespoň na Instagramu.

„Jsem v půli cesty do Londýna a už teď mohu říct, že tohle je nejméně uspokojivý let za celý rok. Je tu velmi nevlídný personál (kam se poděla malajsijská pohostinnost?), palubní televize je rozbitá (požádal jsem posádku, zda by to mohla opravit, ale bez odezvy), díky čemuž strávím 13 hodin bez zábavy,“ napsal Cahill na Instagram. Dodal, že otřesné bylo i jídlo a celkový dojem není příliš valný. Aby trochu zmírnil kritiku, napsal, že Malajsie bude i nadále jeho oblíbenou zemí.

Omluvil se i šéf společnosti



Jelikož ve svém příspěvku přidal i hashtag označující aerolinky, netrvalo dlouho a informace o recenzi se dostala i k posádce letadla. Kapitán upozornil personál, který se Cahilla přišel zeptat, proč něco takového napsal a proč si stěžuje. „Pak mě začali ignorovat a nenabídli mi ani vodu. Chtěli, abych přestal natáčet, jinak mě už neobslouží,“ uvedl pro News.com.au mladík. S ukončením filmování nakonec souhlasil. V Londýně na něj nicméně už čekal zástupce aerolinek, aby se mu za špatnou zkušenost omluvil.

Následně obdržel ještě několik omluv na e-mail, včetně omluvy od výkonného šéfa společnosti Izhama Ismaila. Podle Cahilla si byli zaměstnanci aerolinek jistí tím, kdo je, a že o nich natočí na YouTube video, které je negativně vykreslí. „Bylo jasné, že mi chtějí zabránit v natáčení, abych jim neudělal špatnou reklamu. V tomto roce jsem zažil podobně neuspokojivý let a následně si video prohlédly miliony lidí. Podle mě se něčeho podobného aerolinky bály,“ myslí si Cahill.

Recenzi mladík stejně natočil a o celkovou zkušenost se podělil. Malaysia Airlines pak k incidentu vydaly prohlášení, kde se muži omluvily. „Ceníme si kvality našich služeb a je nám líto, pokud standardy klesnou pod očekávanou úroveň. Jakmile jsme se dozvěděli, co se panu Cahillovi stalo, kontaktovali jsme ho a nabídli mu plnou refundaci jeho cesty. Bereme celou situaci velmi vážně.“