Radek Holub (Snow.cz)

Švýcarsko je osobitá země s unikátním přírodním dědictvím. Rozmanitost tamní horské krajiny a kvalita infrastruktury je i v alpských poměrech jedinečná. Matterhorn a mnoho dalších ojedinělých přírodních atrakcí, ale i kreativita stavitelů lanovek, lyžařských středisek nebo horských železnic, skládají výsledek, který vloženou investici vrací formou zážitků, které nedevalvují.

Ve Švýcarsku je více než 250 lyžařských areálů se 7000 km sjezdovek. Z Česka je nejbližší a zároveň lyžařsky velmi bohatou oblastí kanton Graubünden na východě a jihovýchodě země, kde najdeme i mnohá známá letoviska jako Davos či Svatý Mořic s několika stovkami kilometrů sjezdovek nebo nověji propojenou arénu Arosa Lenzerheide s více než 200 km tratí. Nové lanovky a sjezdovky letos spojily Andermatt se Sedrunem, čímž daly vzniknout areálu se 120 km sjezdovek.

Na většině území Graubündenu se rozkládají členité Rétské Alpy s mnoha dříve nepřístupnými údolími, v nichž se zachovaly rétorománská kultura a jazyk. Jedním z nejbližších středisek je na východě Graubündenu Scuol, milé horské městečko s termálními lázněmi a příjemným lyžařským areálem, a také Samnaun, bezcelní zóna s dvěma stovkami kilometrů sjezdovek propojených s rakouským Ischglem.

Středisko Davos nepůsobí prominentně, ale přesto si tu skvěle zalyžujete.

Svatý Mořic je jedno z bližších středisek, co se dojezdové vzdálenosti z Česka týče.

V centrální části Švýcarska neboli ve vysokohorském amfiteátru na dosah Luzernu je nejvýznamnějším a freeridově mimořádně atraktivním střediskem Engelberg, nad nímž se jako ledová věž tyčí třítisícovka Titlis s 80 km sjezdovek.

Vznikla i umělá střediska



Dále na západ v kantonu Berner Oberland se tyčí slavná trojice vrcholů Jungfrau, Mönch a Eiger, mezi něž stoupá do tří a půl tisíc metrů nejvýše položená železniční trať Evropy. Na jih odtud stéká nejdelší alpský ledovec Aletsch s délkou 23 km a hloubkou až jeden kilometr. Lyžařské terény se soustředí zejména do pavučiny více než 200 km tratí na dvou- až dvouapůltisícových vrcholcích nad Interlakenem na severním úpatí Jungfrau.

Jihozápad Švýcarska patří kantonu Wallis, lyžařsky nejrozsáhlejší, nejrozmanitější, nejvyšší a zároveň nejatraktivnější oblasti země. Na západ od Sierre je frankofonní a říká se mu Valais, na východ od tohoto města je kanton německy mluvící. Tomu odpovídá i charakter středisek — ve francouzské části můžete narazit i na uměle vybudovaná turistická letoviska s ubytovacími komplexy (Anzere, Crans Montana, Nendaz, Veysonnaz, Torgon), v německé části jsou to výhradně původní vesničky, které se postupně rozrostly a přirozeně proměnily v turistická centra. Mezi nejznámější jména patří Zermatt s více než 300 km sjezdovek, sdílenými i s italskou Cervinií, dále Čtyři údolí s více než 400 km tratí anebo Saas-Fee, vysokohorský areál se 100 km sjezdovek v ohromující ledovcové kulise.

Trojice vrcholů Jungfrau, Mönch a Eiger patří mezi nejznámější v zemi.

Na švýcarsko-francouzském pomezí se pak rozkládá 650 km sjezdovek oblasti Portes du Soleil, z větší části na francouzském území. V mnoha směrech konzervativní Švýcarsko v posledních letech jako evropský pionýr „pokrokově“ experimentuje s proměnlivou cenou skipasů, která je zatím běžná jen v Americe. Už dříve si některá menší střediska vyzkoušela zlevnit skipas při předpovědi špatného počasí, letos se do „hry“ zapojily i známá střediska jako Svatý Mořic nebo Zermatt, kde ceny skipasů nově určují podle sezony, vytíženosti střediska a předstihu, v jakém si lyžař permanentku zakoupí. Nejdražší skipas pak bude v prodeji přímo na místě v pokladním okénku.

Nevídaným počinem je i letošní „soutěž“ o 12 000 skipasů pro děti zdarma — zapojit se přitom může každý, stačí do začátku prosince vyplnit osobní údaje, vybrat si jedno ze švýcarských středisek zapojených do soutěže a pak už jen čekat, zda se právě na jeho dítě usměje štěstí a jako výhru získá týdenní skipas.

Lanovka na Matterhorn je unikát



Největší lyžařskou novinkou zimní sezóny 2018/19 ve Švýcarsku bude propojení Andermattu a Sedrunu v obou směrech lanovkami a sjezdovkami – v loňské sezoně se obě střediska „přiblížila“ stavbou dvou šestisedaček, letos spojení završí nová kabinková lanovka ze sedla Oberalppass na 2 600 m vysoký Schneehüenerstock. Celé lyžařské území zahrnuje 120 km sjezdovek, což je nejvíce ve středním Švýcarsku a dost i na to, aby zaujalo i lyžaře ze vzdálenějších končin.

Nová unikátní lanovka má premiéru ve slavném Zermattu. Na nejvyšší lyžařský vrchol Alp – Klein Matterhorn – jezdí od konce září z mezistanice Trockener Steg nová kabinková lanovka systému 3S. Spektakulární lanovka potřebuje na své trase jen tři podpěry, mezi nimiž je volné rozpětí téměř tři kilometry a kabiny se pohybují až 200 m nad zemí. Každá z 28místných kabinek má vyhřívané sedačky a panoramatická okna. Výjezd na lyžařskou „střechu“ Evropy tak bude nezapomenutelným zážitkem.

V Zermattu si vychutnáte okouzlující scenérie i dlouhé sjezdovky.

FOTO: Pascal Gertschen

Davos Klosters: obrovská lyžařská aréna Davos je jedním z nejdostupnějších středisek Česka, a ačkoliv má zvučné jméno, jde vlastně o „obyčejné“ město, které nepůsobí nijak prominentně. Je přitom obklopeno ohromně rozsáhlými a pestrými svahy s celkem pěti areály. Těm dominuje kompaktní a carvingově vyzývavý Jakobshorn a protilehlý, roztahanější Parsenn, z něhož pomalu stékají dlouhé, mírné tratě až do Klosters a přilehlých vesniček, odkud se můžete zpět do Davosu vrátit vlakem, zahrnutým v ceně skipasu.

Kromě sjezdovek se v Davosu upravuje zhruba 100 km běžkařských tras a přímo v centra města je i unikátní bruslařská aréna pod širým nebem.

Engadin Svatý Mořic: zaprášený drahokam Svatý Mořic, nejstarší zimní letovisko a symbol nejvyššího luxusu, má prvotřídní lyžařské terény, zároveň je ale místem, kde značná část prominentních hostů na svah vůbec nevkročí. I když leckterá nedaleká střediska v Rakousku a Itálii působí moderněji, Svatý Mořic láká — třeba sjezdovkou z mistrovství světa v areálu Corviglia, vyhlídkou ze třech tisíc tři sta metrů na vrcholu Corvatsch a následným dlouhým sjezdem vysokohorskou pustinou nebo osamělým areálem Diavolezza, odkud se můžete pustit na krajinově nezapomenutelný sjezd po ledovci Morteratsch, přímo na úpatí Berniny, jediné čtyřtisícovky ve východních Alpách.

Jungfrau: železniční pohádka Jungfrau je mimořádně malebná oblast v srdci Švýcarska, která zabaví nejen lyžaře, ale zimní turisty všeho druhu. Je tu neobyčejné množství „nej“ a všechny areály s 200 km sjezdovek jsou vzájemně propojené horskou železnicí — to se jinde v takovém měřítku nevidí. Na všechny vlaky přitom platí skipas. Nejturističtějším zážitkem je výlet vlakem do tří a půl tisíc metrů do sedla Jungfraujoch, kde se nachází turistické městečko s návštěvníky z celého světa a samozřejmě vyhlídka, v první řadě na Aletschgletscher, nejdelší ledovec v Alpách.

Zážitkem je slavná závodní trať Lauberhorn, jedna z nejstarších ve Světovém poháru — má prudké pasáže, přejezdy i spektukulární úseky — jako třeba úzký tunel, do nějž závodníci vletí ve sjezdovém postoji. Lákavý je i vrchol Schilthorn, který si „zahrál“ jako Piz Gloria v jedné z prvních bondovek. A ze Schilthornu vede i nejdelší sjezd celé oblasti, po němž se vydali první závodníci před téměř 100 lety a tradice závodu Inferno, přístupného veřejnosti, trvá dodnes.

Zermatt: nejpanoramatičtější lyžování v Alpách Zermatt je natolik rozsáhlé a rozmanité místo na mapě lyžařského světa, že tu můžete strávit nejen týden, ale klidně i celý život. Je to jedno z nejpůsobivějších lyžařských středisek na světě — ohromné, terénně i krajinově krásné a rozmanité. Jeho ikonou je samozřejmě Matterhorn, zubatý vrchol, který uvidíte v podstatě odevšud, nejlépe ale vynikne z vrcholu Rothorn.

Krajinově nejhezčí lyžování je na Gornergratu, protože obzor vykreslují krásné čtyřtisícovky od Monte Rosy až po Matterhorn. Zdaleka nejpřitažlivějším místem je ale Klein Matterhorn, nejvýše dostupný lyžařský bod Evropy. Jeho poměrně plochý ledovec hostí lyžaře po celý rok. Můžete se z něj spustit jak zpět do Zermattu, tak do italské Cervinie — sjezdy s převýšením přes dva kilometry patří i v Alpách mezi rekordní. Nezapomenutelný je Zermatt i díky vykázání veškerého autoprovozu mimo město, po kterém se tak pohybují pouze pěší nebo roztomilá elektrovozítka.