Petr Marek, Právo

Rozsáhlé kácení, které by zajistilo bezpečnost turistů, není podle ochranářů tím, co by se v rezervaci mělo dít. Proto se rozhodli vyhledat novou trasu. Jedná se o modře značenou turistickou stezku vedoucí od Velkého mechového jezírka směrem na Jeseník.

„Budeme jednat s vlastníky, Lesy ČR a Arcibiskupskými lesy a statky Olomouc, o variantě, která se kůrovcem zasažené části vyhýbá. Představu, kudy nová trasa povede, máme. Přeložka bude dlouhá jen něco přes půl kilometru. Vybudovat tam bude nutné jeden mostek přes potok. Na jaře s vypuknutím turistické sezony by mělo být vše hotovo,“ uvedl Chlapek.

Ponechat stromy přírodě



Kůrovec v národní přírodní rezervaci Rejvíz podle něj letos napadl dva tisíce stromů a rozvíjet se bude dál. „Prořezávání a kácení, jak už jsem řekl, tam není na místě. Stromy, které zde odumírají, však začnou padat a byly by pro turisty extrémně nebezpečné. Potrvá to deset až patnáct let. Nová trasa proto bude natrvalo, nestane-li se něco mimořádného. Vede mladším lesem, takže nebude problém kůrovcové stromy těžit nebo z bezpečnostních důvodů kácet na rozdíl od nynější trasy, kde je stáří lesa 170 let. Tam jsou stromy vzrostlé, mají až čtyřicet metrů. Chceme je ponechat přírodnímu procesu,“ vysvětlil ochranář.

Na jiných turistických stezkách, které vedou rovněž v rezervacích, například údolím Bílé Opavy, Divokým dolem, Velkou kotlinou nebo v oblasti Keprníku, kůrovcová gradace není tak dramatická jako na Rejvízu, podobná opatření proto nehrozí.

„Řešíme zde jen jednotlivosti. Když se tam přece jen kvůli bezpečnosti kácí, dělá se to s ponecháním nějakého torza, aby to bylo přírodě bližší,“ dodal Chlapek. Rezervaci Rejvíz ročně navštíví okolo 60 tisíc lidí. Lokalita Velkého mechového jezírka je největší moravské rašeliniště, kde se nacházejí velmi vzácné druhy fauny i flóry.