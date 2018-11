mšv, Novinky

Hôtel des Horlogers vyroste ve Vallée de Joux asi hodinu jízdy od Ženevy a bude sousedit s muzeem zasvěceným švýcarskému výrobci hodinek, značce Audemars Piguet — muzeum rovněž navrhne společnost BIG.

Střecha, představující nejzajímavější prvek stavby, má podle společnosti symbolizovat spojení vnitřních a vnějších prostor, ale také vztah mezi lokálními obyvateli a hosty. „Když byl projekt ještě v plenkách, propadli jsme myšlence, že vybudujeme střechu, která bude reflektovat topografii oblasti, budova bude v podstatě zasazená do svahu,“ uvedl pro CNN Daniel Sundlin z BIG.

Hned pod hotelem leží běžecká stopa, na kterou sjezdovka naváže.

FOTO: Profimedia.cz

Uvnitř hotel nabídne mimo jiné dvě restaurace, bar, prostory pro wellness nebo i konferenční centrum. Podle Sundlina má ale budova evokovat spíše dům pro hosty než klasický hotel.

Ze střechy budou moci lyžaři, resp. běžkaři, vyrazit ihned dál. „V podstatě hned před budovou je místní běžecká stopa. Takže v zimě zkrátka vyjedete z hotelové chodby na střechu, nazujete lyže, sjedete kopeček a můžete ihned vyrazit dál do okolí,“ vysvětluje Sundlin. „Nazout lyže skoro bezprostředně po opuštění pokoje je úžasný způsob, jak si oblast prohlédnout,“ dodává.

Model finální podoby hotelu

FOTO: Profimedia.cz

Hotel do krajiny ale zapadne i v létě, to bude totiž střecha pokryta trávou a bude se takříkajíc snažit splynout s okolím. Pokud vše půjde podle plánu, mohli by už v roce 2020 dorazit první hosté.