Hrady a zámky ve správě NPÚ do konce října vidělo 5,3 milionu lidí

Památky ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) do konce října navštívilo téměř 5,3 milionu návštěvníků. Loni to bylo do konce září pět milionů a za celý rok 5,49 milionu lidí. Podle vedení NPÚ ale mírně klesá návštěvnost nejvíce oblíbených objektů, která je na hranici toho, co tyto památky unesou, uvedli zástupci NPÚ na tiskové konferenci.