Žádné pití nebo kostýmy legionářů. Z restrikcí udělali v Římě permanentní zákazy

Umravnit návštěvníky historického centra, to je cílem staronových nařízení, která od čtvrtka platí v italském Římě. Do té doby dočasné restrikce, jako například zákaz svačení u fontány di Trevi či na Španělských schodech, pití na veřejnosti nebo i převlékání se za římské centuriony, jsou nyní permanentní, informovala italská mutace serveru The Local.