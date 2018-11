Ve společnosti tučňáků a ovcí. Na Falklandách se prodává jeden z ostrovů

Izolace, divoká příroda a bohatá fauna. Nejen na to láká potenciální zájemce Pebble Island na Falklandách, který je poprvé za 150 let na prodej, píše list The Times. Podle mluvčího tamní vlády nelze stanovit přesnou cenu, bude tedy záležet na konkrétním kupci a jeho záměrech. Jisté však je, že se novému majiteli dostane panenského klidu, protože sousedy mu budou víceméně jen tučňáci a ovce.