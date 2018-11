mšv, Novinky

Praha



Cestovatelský festival

Máte rádi cestování a sháníte inspiraci pro své vlastní cesty a dobrodružství? Pak o víkendu vyrazte na festival Obzory, který se koná na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Program nabídne nespočet hostů, ať už outdoorových sportovců či méně zkušených cestovatelů, jejich přednášky a workshopy. Lákadlem budou i ochutnávky nepálské či libanonské kuchyně a mnoho dalšího. Více najdete zde.

Svatý Martin na Náplavce

Listopadový den zasvěcený obžerství a dobrému jídlu je tu. Svatomartinské slavnosti na Rašínově nábřeží nabídnou jednak husí dobroty, pak také ochutnávky desítek vzorků mladých svatomartinských vín. Po celý den bude k potěše návštěvníků hrát i živá hudba, a to jak cimbálovka, tak třeba rock. Více zde.

Víno v zahradě

Svatého Martina můžete v neděli pořádně oslavit i v botanické zahradě v Troji, respektive na tamní vinici sv. Kláry. Ani zde nebudou chybět desítky vzorků mladých vín a nejrůznější sváteční dobroty v podobě husy nebo koláčů. Pohodovou atmosféru dokreslí jazz i swing, připraveny jsou i zábavné aktivity. Více informací naleznete zde.

Středočeský kraj

Duchovní hudba

V rakovnickém chrámu sv. Bartoloměje proběhne o víkendu Festival duchovní hudby. Přijďte rozjímat do sakrálních prostor za zvuků varhan a sboru. Dorazí zahraniční hosté, zahrají ale i rodáci. Vstupné na akci je 100 korun. Více informací naleznete zde.

Košt na hradě

V neděli bude příležitost ochutnat svatomartinské speciality prakticky všude po republice. Nejinak tomu bude na hradě Křivoklát, kde budete moci degustovat mladá vína, ale také ochutnat dobroty z husy, ať už tradiční verzi se zelí a knedlíkem nebo něco inovativního. O cimbálovku nebude nouze. Podrobnosti zde.

Jihočeský kraj

Den veteránů

Připomeňte si odvážné činy válečných veteránu v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Jsou připraveny například komentované prohlídky výstavy o první světové válce, přednášky nebo i ukázky hudby z poválečného období. Nebudou chybět ani dobové fotografie a další zajímavý materiál. Více informací najdete zde.

Plzeňský kraj

Svatý Martin na hradě

Přijede svatý Martin na bílém koni, nebo nepřijede? Ať už tak, či onak, můžete jeho den oslavit na hradě Radyni, kde bude připravena degustace mladých vín a husích specialit. Legendu o sv. Martinovi poznáte více prostřednictvím divadelního představení a chybět nebudou ani komentované prohlídky hradu. Podrobnosti zde.

Karlovarský kraj

Noc divadel

V sobotu se po celém Česku koná Noc divadel, která nabídne v mnoha divadlech speciální program. Vyrazit můžete třeba do Karlovarského městského divadla, v němž nahlédnete do zákulisí a hereckých šaten a dozvíte se množství kuloárních informací. Více najdete zde.

Ústecký kraj

Čokoládový festival

Po čertech hříšný festival proběhne od pátku do neděle v Ústí nad Labem. Přijďte do Kulturního střediska ochutnat čokoládu a další cukrovinky a načerpejte inspiraci na vlastní domácí tvoření. Na výstavě se dozvíte něco o historii této kakaové pochoutky nebo jak lze čokoládu uplatnit v kuchyni. Více zde.

Liberecký kraj

Konrádova jedenáctka

Obžerství kolem sv. Martina vám nic neříká? Pak vám udělá radost závod Konrádova jedenáctka, který se koná v areálu pivovaru Konrad v Liberci. Startuje symbolicky v 11:00 hodin a jsou na něj zváni všichni, kdo mají rádi pohyb, ať už kovaní nebo rekreační sportovci. A po doběhu do cíle si můžete dát vychlazené pivko. Více informací najdete zde.

Královéhradecký kraj

Martinské trhy

Martinské trhy v Hradci Králové nebudou zdaleka jen o jídle. Samozřejmě, husu a mladá vína budete moci chutnat do sytosti, mimo to se ale můžete těšit na řemeslníky, kteří předvedou svůj um a tvořivost. Pomalu už se můžete začít chystat i na Vánoce, jelikož na jarmarku budou k dostání i vánoční ozdoby, ať už ze skla nebo přírodních materiálů. Více informací zde.

Pardubický kraj

Proměny v Pardubicích

Jak vypadaly Pardubice dřív? Co se změnilo a co naopak zůstalo stejné? Východočeské muzeum přichystalo podzimní výstavu, která proměny města mapuje pomocí fotografií, a to od roku 1918 až do současnosti. Podrobnosti najdete zde.

Vysočina

Svatý Martin v Třebíči

Do Třebíče dorazí v neděli sv. Martin na bílém koni. A to doslova. Program, který nabídne hudební vystoupení a samozřejmě široký výběr gastronomických specialit a vína, totiž vyvrcholí příjezdem hlavního aktéra na skutečném koni. Mimo to se během dne uskuteční také tři mše, včetně varhanního koncertu. Více naleznete zde.

Jihomoravský kraj

Kolem světa

Přednášky, setkání s lidmi, fotografie z prakticky nedostupných míst z celého světa. To vše a mnohem více nabídne cestovatelský festival Kolem světa, který se o víkendu uskuteční na brněnském výstavišti. Vypravte se v rámci akci třeba do Norska, Ghany, Himálaje nebo Bolívie. Program naleznete zde.

Olomoucký kraj

Svatomartinské prohlídky

Vyrazte na prohlídku hradu Šternberk u příležitosti oslav svátku sv. Martina. Kostýmované prohlídky budou zaměřeny na historii památky, ale také na oslavence nedělního dne. Končit se bude v hradní kuchyni, kde bude pro návštěvníky připravena ochutnávka husích specialit a svatomartinského vína. Další informace najdete zde.

Zlínský kraj

Festival zdraví

Zajímáte se o alternativní medicínu či astrologii? Pak je právě vám určen festival zdraví Astro v Otrokovicích, kde se setkáte s věštci, astrology, numerology a dalšími lidmi z oblasti ezoteriky. Na akci najdete také množství bylinných produktů či přírodních přípravků k zakoupení, chybět nebudou přednášky a semináře. Podrobnosti najdete zde.

Moravskoslezský kraj

Den veteránů

V neděli se bude v Národním památníku II. světové války v Hrabyni připomínat Den válečných veteránů. Komentovaná prohlídka hřbitovem připomene stoleté výročí ukončení první světové války, ale také oběti té druhé. Bude se také křtít kniha Odchody a návraty mapující vzpomínky účastníků protinacistického odboje. Více informací zde.