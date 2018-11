mšv, Novinky

Všechny sjezdovky budou lyžařům k dispozici na jeden skipas. „Revoluční novinkou pro tento rok je propojení Skiareálu Klínovec se sousedícím skiareálem na Neklidu a s Božím Darem. Unikátní je v rámci České republiky, že se lyžaři nebudou muset přesouvat skibusy, ale pohodlně po propojovacích sjezdovkách, jejichž výstavbu jsme zahájili počátkem léta,“ uvedl Zeman. Celý komplex bude nyní obsluhovat pět lanovek.

Novinkou je také rozšíření sjezdovek Dámská a Pařezovka, z nichž první bude rozšířena o 100 procent na dvojnásobek své šířky, druhá o 20 procent.

S modernizací počítá skiareál i do dalších let, připravuje se výstavba nových velkokapacitních restaurací, wellness hotelů nebo nové šestisedačkové lanovky na Neklidu. „Za posledních sedm let jsme investovali více než 600 miliónů korun do nových sjezdovek a lanovek a také do nejmodernějších zasněžovacích systémů. V příštích třech letech počítáme také s novými ubytovacími kapacitami přímo u lanových drah,“ dodal Zeman.

Lyžaři mají možnost sjet svahy i na německé straně, sousedním Fichtelbergu. Díky tomu budou mít k dispozici celkem 47 kilometrů sjezdových tratí. Mezi vrcholy přepravuje skibus. Cena skipasů pro ryze českou verzi, nebo českoněmeckou se ale liší. Jednodenní permanentka na české straně vyjde dospělého na 790 korun v hlavní sezóně, na německou lze vyrazit s dvoudenním skipasem za 1300 korun.

Zahraničí není o moc dražší

S vylepšeními letos neotálel ani krkonošský Skiareál Špindlerův Mlýn, který se lyžaře rozhodl lákat na levnější skipasy zakoupené přes internet a s několikadenním předstihem. V takovém případě ho získají za 820 korun na den, zatímco při koupi na pokladně vyjde na 1000 korun. [celá zpráva]

Pro srovnání, v rakouském středisku Schladming-Dachstein vyjde jednodenní skipas na 53,50 eur (1370 korun), v tyrolském Söldenu jen o euro dráž a v italském Val di Fiemme na rovných 50 eur (1289 korun) v hlavní sezóně.