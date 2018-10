jky, Novinky

Amatéři, nadšenci i profesionálové se poprvé v letošní sezóně potkají na čtyřkilometrové běžkařské trati v Davosu už v sobotu 27. října. Díky unikátnímu konceptu sněžného farmaření, který tu v základní podobě existuje už deset let, zde mohou lidé běžkovat dříve než jinde. Ke konci sezóny vždy vytvoří obří hromadu sněhu, přikryjí ji a do podzimu obvykle zůstane zhruba 70 až 80 procent původního objemu. Ten je následně využit na konci podzimu pro umožnění předčasného startu sezóny. Je to trošku specialita, tak vás snad neurazí zaplatit pět franků, tedy zhruba 110 Kč.

V okolí Davosu se nachází i mnoho tratí pro běžkaře.

V areálu Davos Klosters se nachází celkem šest lyžařských středisek. Parsenn obvykle vyhledávají ti, kteří rádi mění sjezdovky, protože právě v tomto největším středisku se vyřádí lyžaři všech úrovní. Milovníci snowboardu a free-skiingu milují středisko Jakobshorn a rodiny s dětmi jezdívají nejčastěji do Madrisy a Rinerhornu, ve kterých je připraveno nejvíce vyžití pro ty nejmenší.

Laskominy všeho druhu



Celkem v šesti střediscích najdete přes 300 kilometrů sjezdovek a nespornou výhodou je, že tam díky nadmořské výšce nehrozí, že byste si nezalyžovali. Sezóna trvá od listopadu do dubna. A nespornou laskominou oblasti je 12kilometrový sešup z Weissfluhgipfelu do Küblis.

Výhled z vrcholku Jakobshorn

Pokud jste ale spíše na trochu jiné laskominy, jistě vás bude zajímat, že se v Davos Klosters nachází celkem sedm restaurací, které byly pro nadcházející sezónu zařazeny do gastronomického průvodce Gault & Millau. Nejlepšího skóre dosáhla jednoznačně restaurace Glow by Armin Amrein. Velmi vysoké hodnocení mají v Davosu také restaurace Gourmet Stübli, Restaurant Pöstli a Restaurant Leonto.