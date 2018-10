mšv, Novinky

Ve svojí restauraci hostům neservíruje pouze dobré jídlo, předává jim také informace o geologické historii Jordánska. U večeře to jde prý mnohem snáz, než kdyby si návštěvníci četli jen texty v muzeu.

Na rozsáhlou jeskyni Haddadin narazil v podstatě náhodou. Nacházela se na pozemku, který zdědil a chystal se na něm postavit dům. Bývalý prezident Jordánské geologické asociace chtěl jeskyni logicky víc probádat, a tak se pustil do jejího průzkumu. Fascinován svým objevem přemýšlel o otevření muzea, které by lidem přiblížilo, jak takový podzemní prostor vzniká a jak se s ním pojí starověké civilizace.

Záhy svůj záměr ale přehodnotil. „Došel jsem k závěru, že muzeum nebude atraktivní, protože lidé obecně moc nemají zájem navštěvovat vzdělávací instituce. Řešení jsem viděl v tom, že jim nabídnu jídlo a pití a oni sami si později položí otázku, jak vlastně jeskyně, v níž jsou, vznikla. Budou se ptát dál a dál, a tak přirozeně nabydou znalosti o světě a civilizacích, které tu byly před námi,“ vysvětluje Haddadin.

Proměna trvala 10 let

Celý proces zpřístupnění jeskyně zabral nadšenci před 10 let. Svou netradiční restauraci pojmenoval Mrah Salameh. V ní si mohou návštěvníci dát dobrá lokální jídla, zatímco je Haddadin seznamuje s geologickou historií oblasti — samotná jeskyně vznikla už někdy v době kamenné.

Hosté také mohou prozkoumat místnost, která v minulosti sloužila jako zásobárna vody. „Je hezké mít v zemi takové unikátní věci, jako je třeba tato jeskyně. U vstupu byste nikdy neřekli, že se uvnitř nachází restaurace. Ale právě díky podobným zajímavostem je země jedinečná,“ myslí si zahraniční návštěvnice Walaa Sahawnehová.

Podle Haddadina je ale zapotřebí vylepšit restauraci marketing, aby přicházelo stále více domácích, a posléze i zahraničních turistů. Neměl by to být tak velký problém. Město Madaba je totiž pro množství historických mozaik vyhledávanou destinací. Některé mozaiky se datují až do období Byzantské říše a éry Umajjovců, první dynastie arabských chalífů. Nejznámější z nich je pak Madabská mapa, která vyobrazuje svatou zemi a Jeruzalém.