Deskohraní

Máte rádi hry? Pak si nenechte ujít festival Deskohraní, který se od soboty do 21. října koná v Tyršově domě. Akce nabídne malým i velkým, začátečníkům i expertům možnost vyzkoušet si stovky deskových nebo karetních her, ať už těch známých nebo neznámých. Zahrát si můžete zcela nezávazně, nebo se můžete zapojit do soutěží, kde nebudou chybět ani špičkové turnaje s mezinárodní účastí. Více informací najdete zde.

Havelské posvícení

Navštivte o víkendu Havelské posvícení v Radotíně. Stěžejním bodem akce bude staročeský jarmark, na němž najdete nespočet stánků s výrobky, zhlédnete také ukázky tradičních lidových řemesel a hlad budete moci zahnat pestrou nabídkou občerstvení. Připraven je i doprovodný program s různými vystoupeními. V sobotu bude posvícení zahájeno mimo jiné i bohoslužbou. Více najdete zde.

Stezka odvahy

Máte pro strach uděláno? Prověřte svoji odvahu v Kunratickém lese, kde se v sobotu koná procházka pro strašidelné stezce. Na několika stanovištích si chystají místní strašidla úkoly pro odvážné děti, které se nenechají zaskočit podivnými zvuky nebo živými kostlivci a démony. Startuje se kousek od stanice metra Roztyly, vstup je za 80 korun. Podrobnosti najdete na Facebooku.

Středočeský kraj

Řemeslný jarmark

Vyrazte v sobotu na jarmark do Lysé nad Labem. Kromě koupě ručně vyráběných výrobků si budete moci v tvůrčích dílnách vyzkoušet řadu staročeských lidových řemesel či novodobých výtvarných technik. Součástí je i několik vystoupení, divadelních i hudebních. Z řemeslníků nebudou chybět kovář, hrnčíř, švec či pradlena. Další informace najdete na Facebooku.

Strašidelný zámek

Halloween je sice ještě poměrně daleko, pokud si ale chcete jeho tajemnou a strašidelnou atmosféru dopřát s předstihem, vyrazte na zámek v Nelahozevsi. Odvážné děti se za doprovodu rodičů mohou vydat na stezku odvahy zámeckou expozicí a do sklepení. Připravena je také strašidlácká show nebo dlabání dýní či další tvoření v duchu Halloweenu. Děsivý kostým si můžete vytvořit i na místě. Další informace zde.

Jihočeský kraj

Orientační závod

Chcete strávit aktivní odpoledne v přírodě? V tom případě vyrazte v sobotu na orientační závod pro děti, který se koná v okolí Kozího hrádku. Akce je vhodná i pro nejmenší děti, v lese jsou přichystány tři tratě, z nichž ta nejjednodušší je označena fáborky. Starší děti mohou závod běžet samostatně i s doprovodem. Všichni závodníci do 15 let obdrží v cíli diplom. Více zde.

Plzeňský kraj

Festival panenek

Výstava, která zaujme spíše maminky a holčičky, se o víkendu uskuteční v plzeňském kulturním domě Jas. Panenkový festival kromě expozice s desítkami historických i současných panenek nabídne také tvořivé dílničky, hudební vystoupení, ale také oblíbenou tombolu. Více zde.

Karlovarský kraj

Dětská dílna

Vezměte své ratolesti a vyrazte s nimi něco pěkného vytvořit. V chebské Galerii 4 se v sobotu uskuteční Dílna pod střechou na téma Mé druhá já. Vhodná je pro děti od sedmi let a mládež, její náplň se dozvíte až na místě. Místo je nutné si rezervovat. Více zde.

Ústecký kraj

Havelské posvícení

Vyrazte na další ročník Havelského posvícení v Býčkovicích. Kromě dobrého jídla se můžete těšit na zábavný program, který potěší velké i malé. Připravena je třeba keramická dílnička, do níž se můžete zapojit bez ohledu na věk, těm menším bude určeno Sváťovo divadlo. O něco více do historie zabrousíte s ukázkou šermu a dobových zbraní. Více najdete zde.

Liberecký kraj

Strašidla na zámku

Po roce se na zámek Horní Libchava opětovně vydají strašidla. Tentokrát se na návštěvníky budou těšit ve čtyřech termínech, z nichž ten první připadá na sobotu. Památkou vás provede bílá paní, připravena je také strašidelná pohádka. V rámci doprovodného programu si budete moci vyrobit masky nebo se zapojit do nějakých dalších aktivit v dětské dílně. Více informací najdete zde.

Královéhradecký kraj

Zavírání sezóny

Přijďte v sobotu uzavřít hlavní turistickou sezónu na vrch Zvičina u Třebihoště. Na programu je zejména drakiáda, které snad budou přát i povětrnostní podmínky. Draky si můžete donést buď z domova nebo si je zakoupit na místě. Zatímco se děti budou bavit, rodiče mohou ochutnávat regionální produkty z Podkrkonoší, Hradecka, ale vlastně i z celého kraje. Pro děti jsou připraveny i další zábavné aktivity. Více najdete zde.

Pardubický kraj

Lidový jarmark

Výrobky řemeslníků budete moci o víkendu zakoupit na pardubickém Flerjarmarku. Na jednom místě se sejde na 80 prodejců, kteří nabídnou třeba šperky, keramiku, hračky, doplňky, ale i přírodní kosmetiku nebo domácí marmelády. Nebude se ovšem jen nakupovat, akce nabídne také tvořivé dílny pro děti i dospělé. Další informace na Facebooku.

Vysočina

Nedělní pohádka

Kdo by neznal královské reggae? Vyrazte v neděli na odpolední představení O princezně, která ráčkovala do třebíčského Divadla Pasáž. Pokud patříte mezi fanoušky původní televizní pohádky, nebudete ochuzeni ani o známé písničky. Nechte se vtáhnout do příběhu království, které se od jiných poněkud odlišuje. Vstupenky najdete zde.

Jihomoravský kraj

Dýňový víkend

K podzimu se neodmyslitelně vážou dýně, a to i pokud nejste fanoušky Halloweenu. Vyrazte na dýňobraní na zámku Lysice, který si budete moci prohlédnout v podzimním hávu a bohatě vyzdobený. Na vnitřním nádvoří se uskuteční také malý tematický jarmark, kde budete moci ochutnat nejrůznější dýňové pochutiny, pro děti je navíc připravena zábavná tvořivá dílna. Více informací zde.

Olomoucký kraj

Dýňová slavnost

Za dýněmi můžete vyrazit do Zlatých Hor. Na tamním náměstí se uskuteční slavnost, která nabídne dobroty zejména z dýní, ať už řezy, kompoty, koláče i polévky. Nebude se ale zdaleka jen jíst. Pro děti jsou připraveny tvořivé dílničky i soutěže a další zábavný program. Součástí je také soutěž o nejlepší zlatohorskou dýni. Více najdete zde.

Zlínský kraj

Podzim na železnici

Užijte si víkend na Rajnochovické lesní železnici na Kroměřížsku. V areálu vás čeká stezka poznání, která vám přiblíží, jak se pracuje se dřevem. Seznámíte se také s historií arcibiskupské železnice a její současností. A v neposlední řadě se budete moci projet také vláčkem taženým lokomotivami. Chybět nebude ani občerstvení, včetně grilovaných specialit. Další informace zde.

Moravskoslezský kraj

Strašidelný hrad

Blížící se keltský svátek Samhain je obdobím, kdy duchové a bytosti z podsvětí opouštějí své úkryty. Možná se budou prohánět v sobotu i hradem Hukvaldy. Kromě strašidel se ale můžete těšit i na ukázky šermířských soubojů, závěrem je připravena také ohňová show. Akce začíná až v 18:00 hodin, protože tajemné bytosti lze vidět pouze za tmy. Podrobnosti najdete zde.