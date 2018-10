mšv, Novinky

Praha



Festival chutí



Dobroty z celého světa na návštěvníky již popáté budou čekat v prostorách Novoměstské radnice. Dobroty budou mít tentokrát lehce podzimní tematiku, najdete tu i takové, které vás zahřejí. Například chilli omáčky a pikantní jídla, hot dogy, klasické i neobvyklé burgery, pokrmy z Kavkazu nebo Tyrolska. Na své si přijdou i milovníci sladkého, kteří na akci najdou například donuty, čokoládové pralinky a mnoho dalšího. Více informací zde.

Výstava pro všechny smysly

V sobotu začíná v trojské botanické zahradě jubilejní dvacátý ročník výstavy pro všechny smysly. Nevšední expozici, jejíž tématem je symbióza a vztahy k přírodě, si užijí proto například i nevidomí návštěvníci, k prohlížení lze totiž používat i hmat a další smysly. Výstavu doplní i speciální zvukový průvodce, přístupná bude denně v Ornamentální zahradě. Více zde.

Dobroty ze Švýcarska

Až do soboty můžete ve vybraných pražských kavárnách a restauracích ochutnat speciality ze Švýcarska. Vyvrcholení Swiss Food Festivalu proběhne o víkendu na Náplavce pod železničním mostem, kde bude v rámci farmářských trhů připraven koutek se sýry, čokoládou, raclettem nebo i vínem a pálenkami či švýcarskými noži. Po dobu trvání akce můžete navíc soutěžit o týdenní pobyt ve Švýcarsku. Podrobnosti a seznam podniků naleznete zde.

Středočeský kraj

Cibulový jarmark

Stánky s cibulí, česnekem a dalšími zahrádkářskými produkty nabídne Cibulový jarmark v Hořovicích. Uskuteční se v sobotu a bude především svátkem dobrého a kvalitního jídla. Ochutnat na něm budete moci pokrmy, kde bude hrát prim cibule, součástí jarmarku je ale také výstava ovoce, zeleniny, hub, dýní a včelařských výrobků, které budete rovněž moci zakoupit. Doprovodný program pak zahrnuje například vystoupení mažoretek. Podrobnosti zde.

Svatohavelské posvícení

Nejen ve znamení jídla se ponese Svatohavelské posvícení, které se o víkendu koná v Liběchově. Celý den bude probíhat jarmark, kde budou připraveny například ukázky řemesel a sokolnictví, budete se moci i svézt kočárem. Dopoledne i odpoledne se uskuteční poutní mše a v 17 hodin varhanní koncert. Další informace zde.

Jihočeský kraj

Výlov rybníka

V sobotu se uskuteční výlov Podkostelního rybníka v Putimi. Tradiční akce tak nabídne možnost ochutnat nejrůznější rybí speciality, u nichž budete mít jistotu, že jsou skutečně čerstvé. S výlovem je spojena také ochutnávka polotmavého piva nebo svařeného vína trošku jinak. Připraven je rovněž bohatý program. Další informace zde.

Plzeňský kraj

Festival vína

Pokud ještě nejste přesyceni množstvím vinobraní, vyrazte v sobotu na Přeštický festival vína. Na komorní akci představí svoji produkci několik malých i středně velkých vinařství z Čech a Moravy, ochutnáte i některé méně tradiční odrůdy. Nebude chybět ani nabídka občerstvení. Doprovodný program pak nabídne cimbálovou muziku nebo koncert Olgy Lounové. Další informace najdete zde.

Karlovarský kraj

Festival jablek

Letos již posedmé můžete zavítat na festival jablek v Mariánských Lázních. Na celodenním jarmarku nabídnou místní výrobci a řemeslníci svoje produkty a výrobky, akci doplní výstava ovoce a zahrádkářských výpěstků, tvůrčí dílny i pro dospělé, tematické soutěže a samozřejmě ochutnávky pokrmů z jablek, včetně štrúdlů. Podrobnosti najdete zde.

Ústecký kraj

Brány dokořán

V sobotu se již potřetí otevřou brány zámku Pětipsy, který patří mezi nejohroženější památky v České republice. Návštěvníci se v rámci prohlídek areálu seznámí s historií památky i postupem záchranných prací, projdou si tak několika stoletími úprav a změn objektu. Skupiny budou na prohlídky vycházet v pravidelných intervalech, vstupné je dobrovolné. Další informace najdete zde.

Liberecký kraj

Himálaj v Liberci

Chcete se na skok podívat do Himálaje? Pak nemusíte cestovat tisíce kilometrů. stačí dorazit na výstavu Magický Himálaj, která odhaluje kulturu Nepálu, Bhútánu, Tibetu a Indie. Poutavou formou budete obeznámeni s tradicemi i rituály zemí na svazích nejvyššího pohoří světa. Seznámíte se také s tamními náboženskými proudy, zhlédnete tisíce cenných sbírkových předmětů a mnoho dalšího. Podrobnosti najdete zde.

Královéhradecký kraj

Divadelní podzim

V sobotu bude ve Vysoké nad Jizerou zahájen festival Krakonošův divadelní podzim. Jedná se o přehlídku venkovských souborů z celé republiky a jde mimo jiné o podporu ochotnického divadla. Během jednoho týdne mohou návštěvníci zhlédnout desítky představení, vyrazit lze na řadu kurzů, besed nebo tematických seminářů i setkání s profesionálními herci. Akci doprovodí také další kulturní akce, mimo jiné závěrečný bál. Další informace najdete zde.

Pardubický kraj

Kaštanobraní

Že nevíte, jak chutnají jedlé kaštany? Ideální důvod, proč v sobotu vyrazit na Kaštanobraní v Nasavrkách, kde bude z těchto plodů připraveno množství jídel. Na jarmarku ochutnáte například pečené kaštany, pralinky s kaštanovou nádivkou nebo kaštanovou zmrzlinu. Těšit se ale můžete i na další sladké a slané dobroty nebo i na odbornou přednášku. Akci doplní také kulturní program. Více informací zde.

Vysočina

Svatební den

Začínáte se svou drahou polovičkou přemýšlet o svém společném velkém dni? Pokud budete chtít načerpat trochu inspirace, vyrazte v neděli na zámek Dukovany, kde zhlédnete ukázky různých stylů výzdoby a dekorací od zámecké floristky, uskuteční se také módní přehlídka svatebních šatů a nebude chybět ani ochutnávka svatebních dortů. Vstup na akci je zdarma. Více najdete na Facebooku.

Jihomoravský kraj

Burčákový pochod

O víkendu má být pěkně, byla by škoda sedět doma. Vyrazte na Burčákový pochod z obce Milotice, kde si po cestě budete moci dopřát také pár skleniček burčáku nebo vína od místních výrobců. Vyrazit můžete do Ratíškovic, Skoronic nebo až do Mutěnic. Občerstvení je zajištěno i po trase. Další informace najdete zde.

Olomoucký kraj

Hradní mlsání

V sobotu se můžete těšit na netradiční prohlídky zámku Šternberk. Netradiční proto, že tentokrát budou spojené s ochutnávkou historických pokrmů, které jsou inspirované kuchařkou českých šlechticů. V nabídce najdete třeba grilované masové pochoutky, ale i nejrůznější koláče. Průvodci navíc přihodí i několik informací o někdejším stravování, stolování nebo přípravě pokrmů. Další informace zde.

Zlínský kraj

Noc bojových umění

Karate, kung fu, kickbox, ale i kulturistika, to vše čeká na Noci bojových umění, která se v sobotu uskuteční ve Zlíně. Návštěvníci budou moci zhlédnout exhibice mistrů svých oborů, hlavními hvězdami budou mniši z čínského kláštera Šaolin, půjde o jejich jediné vystoupení v České republice. Dojde i na pokus o vytvoření světového rekordu. Více se dozvíte zde.

Moravskoslezský kraj

Modelová výstava

Patříte mezi fanoušky modelových železnic? Ať už jste sami aktivní modeláři nebo jen nadšení pozorovatelé, vyrazte o víkendu do Ostravy Zábřehu na výstavu Vlaky, Vláčky, Modely, kde naleznete 45 metrů modelové železnice nebo také expozici plastikových modelů letadel. Vstupné je za 40 korun. Více najdete zde.