mšv, Novinky

„V muzeu je přes 80 optických iluzí. Návštěvníci je mohou zevrubně prozkoumat a pohrát si s nimi, jen aby zjistili, že si naše mozky ve skutečnosti hrají s námi,“ tvrdí Zivkovič, který stál u zrodu prvního muzea iluzí, jenž se otevřelo v roce 2015 v chorvatském Záhřebu. Koncept od té doby nabyl na velké popularitě a New York je už jedenáctou lokalitou, kde expozice vznikla.

Zčásti je muzeum o vědě, z části o umění. „Je to kombinace rozdílných faktorů, hra zrcadel. Různé věci se vás tu snaží obelstít,“ řekl Zivkovič. „Řekl bych, že naučný aspekt v kombinaci se zábavou, je vůbec to nejdůležitější, co nabízíme. Nejsme statické muzeum, kde jen na něco koukáte, lidé se tu mohou doslova ztratit, vše prozkoumat, užít si legraci,“ dodává s tím, že jediným pravidlem je nic nezničit.

Muzeum se v New Yorku oficiálně otevřelo 20. září. Popularita konceptu ovšem umožní otevřít do konce roku ještě další čtyři muzea, třeba v Nizozemsku nebo Kataru. Dosud existuje expozice také v Rakousku, Německu, Řecku, Ománu nebo Malajsii.