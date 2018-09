mšv, Novinky

Podle nedávného průzkumu jeden ze tří turistů přiznal, že prázdné lahvičky někdy naplnil vodou či jinou tekutinou, aby se vyhnul placení. A podle hotelové asociace Hosbec pro oblast Costa Blanca jsou mezi hříšníky nejčastěji Britové. „Zní to směšně, ale můžu vás ujistit, že je to pravda. Měli jsme tu hosty, kteří prázdné lahvičky plnili močí a díky bohu, že na to personál vždy včas přišel,“ uvedl tiskový mluvčí.

Kvůli tomu se změnila oblastní pravidla a hotely již nemusí do pokojů instalovat minibary. Dosud bylo pravidlem, že v ubytovacích zařízeních se čtyřmi nebo pěti hvězdičkami, byly v podstatě nezbytnou součástí. To už ovšem neplatí.

Mnoho hotelů nyní místo minibarů nabízí v recepci vodu nebo džus jako welcome drink. Některá zařízení zase nainstalovala prodejní automaty na chodbách, kde si mohou hosté pití zakoupit.

Plnění vypitých lahví je považováno za jeden z nejčastějších nešvarů, kterých se hoteloví klienti dopouštějí. Dalšími jsou třeba krádeže ručníků nebo pobyt neregistrovaných osob na pokoji.