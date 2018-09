Létání mezi Českem a Čínou prudce roste, Praha chce další spojení

Létání mezi Českem a Čínou prudce roste. Zatímco v roce 2015 cestovalo v obou směrech dohromady přes 12 000 pasažérů, loni už to bylo téměř 180 000 lidí. Uvedl to mluvčí letiště Praha Roman Pacvoň. Dosud má letiště přímé spojení do čtyř čínských měst, v budoucnu by mohl přibýt Hongkong. Prudký růst cestujících je způsoben především přílivem čínských turistů do Česka.