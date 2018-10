Taťána Marenčíková, Novinky

1. Zdání někdy klame



Nevybírejte ubytování pouze podle lesklých stránek katalogů cestovních kanceláří. Hotel sice může na fotkách vypadat opravdu pěkně, ale je třeba uvědomit si pár věcí. Snímky vytvořil profesionální fotograf s cílem prodat. Nafoceny jsou tudíž ty nejlepší pokoje a nejhezčí části areálu. Vhodně zvolené světlo v kombinaci s postprodukcí v grafickém programu umějí také dělat doslova divy.

Podívejte se proto raději na internet. Samo sebou nejen na stránky hotelu, ale ideálně na uživatelské recenze na některý z portálů tipu Tripadvisor. Fotky dovolenkářů nebudou zdaleka tak načančané a popis poetický, ale informace budou reálnější.

2. Zaměřte se na množství



Když už jste našli recenze a jsou dobré, zaměřte se i na jejich množství. Pět kladných hodnocení není u hotelu, pokud není zcela nově otevřen, dostatečně vypovídající. Kladná hodnocení by měla jít do desítek, ideálně stovek. Pro ještě větší jistotu se nespokojte se souhrnným číslem, ale podívejte se detailněji, co se komu líbilo, a co naopak ne. A můžete zkontrolovat ještě jeden další portál, zda se hodnocení nějak zásadně neliší.

Takhle při včasné rezervaci vypadá hotelový pokoj v Kostarice za pět tisíc korun za noc. V ceně je i neomezený vstup do přírodní rezervace.

FOTO: Novinky

3. Filtry zvýší efektivitu



Zaměřte se na své požadavky pomocí filtrů. Cestujete v páru a toužíte po romantické dovolené? Pak pro vás asi nebude úplně nejvhodnější hotel zaměřený na programy pro děti. Stejně tak můžete navolit vše od snídaní v ceně, požadovaného vybavení nebo vzdálenosti od centra. Co člověk, to jiné preference, a tak by se klidně mohlo stát, že budete nespokojení i v objektivně kvalitním ubytování, pokud jste prostě jen měli jiné představy a touhy.

4. Nejen co, ale i kdy



Hlavní pozornost věnujte recenzím z nedávné doby. Skutečnost, že ubytování bylo skvěle hodnocené před pěti lety, ale poslední měsíce hosté nejsou spokojeni, lecčemu napovídá.

Takhle vypadá v Norsku pokoj v hostelu za tři tisíce za noc. Severské země jsou obecně dražší, ale i skromněji vybavené pokoje bývají velmi čisté.

FOTO: Novinky

5. Neberte první nabídku



Pokud si ubytování rezervujete sami přes některý z vyhledávačů, vždy srovnejte nabídky od několika portálů. Zdánlivě stejné ubytování se může lišit nejen cenou, ale i kvalitou nebo velikostí pokoje a dalšími doplňkovými službami. K těm patří příjemné benefity jako jídlo, bezplatný transfer na letiště nebo různé procedury a slevy například v lázních.

6. Vybírejte tam, kde se vyznáte



Množství vyhledávačů, z nichž každý je koncipován zcela jinak, může snadno zmást. Pro výběr pokoje či apartmánu si proto zvolte ten, ve kterém se nejlépe orientujete, a teprve když máte jistotu, že jste našli to pravé, zkontrolujte ceny a nabídky daného ubytování jinde. Někde můžete dokonce sbírat tzv. noci zdarma, kdy po dosažení určitého množství rezervací získáváte jednu noc v hotelu dle vlastního výběru (v ceně vypočtené průměrem vámi zaplacených nocí).

V Nikaragui pořídíte luxusní ubytování i za 1200 za noc.

FOTO: Novinky

7. Ach, ty daně

Vždy si ověřte, zda jsou uvedené ceny s daní, nebo bez daně, při delších pobytech to může znamenat výraznější cenový rozdíl. Zaměřte se i na případné pobytové taxy jednotlivých hotelů, některé portály je mají v ceně, některé ne. Stejně tak uvidíte na jednom vyhledávači cenu za noc a na jiném za celý pobyt. Prostě je třeba věnovat pozornost detailům.

8. Kdo dřív přijde, ten dřív mele

Obecně platí, že nejlepších cen a samozřejmě i největšího výběru ubytování dosáhnete včasným hledáním. V některých exponovaných evropských destinacích nebo třeba oblíbených amerických národních parcích není od věci hledat i s víc než půlročním předstihem. Pokud míříte do větších měst, ubytování seženete i na poslední chvíli, ale může se stát, že za hodně peněz dostanete málo muziky. Protože kdo rezervuje dřív, má to levnější.

Na Madeiře pořídíte dvoupokojový apartmán s kuchyní a výhledem na moře za dva tisíce korun za noc.

FOTO: Novinky

Existují i výjimky z pravidla, kdy jsou last-minutové ceny hotelů naopak výhodnější. Jedná se ale o místa typu Las Vegas, kde nabídka výrazně převyšuje poptávku, a zpravidla se jedná o pobyty na začátku týdne, od čtvrtka do neděle se zase zdražuje.

9. Bezplatné zrušení do...



Stejně jako se při nákupu dovolené u cestovní kanceláře může vyplatit drobný příplatek za pojištění storna zájezdu, vybírejte raději hotely s mírnými storno podmínkami v případě nenadálé změny plánů. Někde lze pobyt zrušit i pár dnů předem zcela bezplatně. Ano, sice už stejně budete mít nejspíš koupené letenky, ale člověk nikdy neví. Pokud se ztrátám nelze zcela vyhnout, je lepší je alespoň minimalizovat.

Hezký malý domek pro tři až šest osob pořídíte ve Skotsku či Walesu od 3000 korun za noc.

FOTO: Novinky

10. Kdo chce s vlky býti



Jestli vám nevyhovují neosobní hotelové pokoje nebo apartmány, či chcete jen vyzkoušet něco nového, stále větší oblibě se těší i krátkodobé pronájmy nemovitostí místních. U těch si můžete pronajmout jak levnější pokoj a byt sdílet s hostitelem, tak i celou nemovitost. V tomto případě též věnujte pozornost recenzím uživatelů u konkrétní nabídky. Velké množství nejvyšších hodnocení značně zvyšuje šanci, že byste si mohli pobyt užít dle svých představ.