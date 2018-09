Řecký ostrovní ráj zkouší být méně přívětivý k turistům

Od března do prosince téměř každý den vysypou výletní lodě na ostrově Santorini tisíce turistů, kteří pumpují peníze do místní ekonomiky prostřednictvím nákupů jídla, pití a výletů. Někteří místní úředníci však tvrdí, že už toho viděli dost. „Ostrov je nasycený,” říká starosta Nikos Zorzos. „Nezvládneme další turisty.” Informoval o tom list The Wall Street Journal.