V Gudžarátu je socha Sardara Vallabhbhaie Patela, jednoho z otců zakladatelů Indické republiky, už z poloviny hotová. Až bude stát celá, dosáhne výšky 182 metrů, což je více než dvojnásobek sochy Svobody a bezmála o 60 metrů více, než má aktuální rekordman Čung-jüan ta-fu, majestátní pozlacený Buddha z Číny. Rekord by soše indického politika ale neměl vydržet příliš dlouho.

So this Patel statue is getting constructed fast! This will be the world’s largest statue- for a short while because that Shivaji Maharaj statue is coming up too! pic.twitter.com/WXcZCe4crM