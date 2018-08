mšv, Novinky

Rok poté, co šéf aerolinek Qantas Alan Joyce vyzval společnosti Boeing a Airbus, aby navrhly letadlo, které by tak dlouhou cestu zvládlo, je, zdá se, hotovo. „Jsme spokojení, protože zřejmě máme stroje, které by trasu mohly zvládnout,“ uvedl Joyce. Pokud bude projekt nazvaný Sunrise úspěšný a linka ze Sydney do Londýna obstojí, mohla by následovat další přímá spojení z Austrálie do Evropy, Ameriky i Afriky.

Qantas i výrobci letadel sní o interiérech kabin, které by cestujícím na dlouhé cestě poskytovaly dostatečný komfort. Počítá se proto například se spací zónou s palandami nebo i prostorem, kde si budou moci pasažéři zacvičit. „Je výzvou pro nás všechny přemýšlet mimo zajeté škatulky. Nabízí se mnoho možností, jak prostor v letadlech využít, ať jako tělocvičnu, bar nebo jesle. Boeing i Airbus jsou ohledně nápadů velmi kreativní,“ dodal Joyce.

Bude třeba povolení



Obě společnosti vyrábějící letadla si ohledně nového typu letounu věří. Kdo z nich ale nakonec bude stroje pro rekordně dlouhé lety vyrábět, se zatím neví. ”Koukáme na všechny možnosti, abychom splnili požadavky projektu Sunrise. Detaily z naší diskuze se společností Qantas ale nemůžeme odhalit,“ uvedla společnost Airbus. „Jsme si jistí, že můžeme splnit požadavky našeho zákazníka, co se týče schopností i doletu letadla,“ dodala firma Boeing.

Jelikož bude projekt Sunrise zcela unikátní, co se týče délky, Qantas bude potřebovat také povolení od regulátorů leteckého provozu a novou dohodu s piloty. Komplikací se ale Joyce nebojí. „Jsem si jist, že to proběhne bez problémů a linku začneme v roce 2022 skutečně provozovat,“ uzavřel.

Airbus už dříve tohoto roku odhalil návrh spacích modulů v letadlech, které by se nacházely v nákladním prostoru. Zakomponovány budou od roku 2020 v typu Airbus A330, možná i v Airbusu A350. [celá zpráva]