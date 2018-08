mšv, Novinky

Oběma tento způsob cestování vyhovuje, protože díky němu mohou poznat reálné komunity jednotlivých zemí, což by jim prý pobyt v hotelech neumožnil. Nisbett, který navíc na dálku pracuje v investiční společnosti, řekl, že se mnohdy o mazlíčky starají delší dobu a mají tak dostatek času seznámit se s místní kulturou. „Není to dovolená, stále máte nějaké povinnosti. Nicméně je to svým způsobem odpočinek,“ uvedl.

Ne vždy se ale oba muži, kteří nejsou partnery jen v práci, ale i v životě, starají o standardní mazlíčky — kočky a psy. „Bývají to i jiná zvířata. Starali jsme se o kozy, 37 let starou želvu, kuřata nebo exotické rybičky,“ tvrdí 54letý Nisbett a dodává, že s takovou prací zatím nehrozí vyhlídky na usazení. „Ještě nepřišel čas. Moje matka cestovala až do svých 90, takže mám před sebou ještě spoustu let, než se rozhodnu s tím seknout,“ dodal.

Většinou se muži starají o tradiční domácí mazlíčky.

FOTO: Profimedia.cz

Upozornili je přátelé

K hlídání zvířat se muži dostali vlastně docela náhodou. Práci totiž zprostředkovává portál Trusted Housesitters, na který je upozornili známí. Od té doby skrze něj nabízejí hlídání mazlíčků a dostávalo se jim vždy kladného přijetí. Podívali se na místa, která by podle svých slov po vlastní ose tak detailně neprozkoumali. „Cestování na plný úvazek je drahá záležitost. Zaplatíte množství peněz a málokdy se hnete z jednoho místa, abyste se seznámili s místní kulturou. To vám Hilton nebo Marriott zkrátka neumožní,“ naráží 27letý Blair na slavné hotelové řetězce.

Místo hotelů pobývají oba muži přímo v domácnostech majitelů zvířat. Ale zatímco cestování je zábava, starání se o zvířata je podle obou zodpovědná práce, kde si k vám musí klienti vytvořit pouto a důvěru. Bez té by nedostali kladné recenze a neměl by o ně zřejmě už nikdo další zájem. „Jsme číslem jedna mezi pečovateli v USA a druzí nejlepší na světě,“ uvedl Blair pyšně.

Hlídání mazlíčků není dovolená, oba mají stále mnoho povinností.

FOTO: Profimedia.cz

„Byli jsme na místech, která jsou našim domovům blízká, jako v Londýně či New Yorku. Ale byli jsme už i opravdu hodně daleko — v Myanmaru, Thajsku či Vietnamu. A starali jsme se o množství různých zvířat. Je zajímavé, jak jsou domácí mazlíčci pro lidi důležití, mají s nimi skutečné pouto, a tak chtějí, aby o ně bylo postaráno co nejlépe,“ vysvětluje Blair.

Muži mají na klienty v podstatě jedinou zásadní podmínku — aby měli doma Wi-Fi a oba tak mohli vykonávat své běžné práce na dálku. „Skvělé je, že díky hlídání mazlíčků ušetříte i spoustu peněz. Cestovali jsme skoro nepřetržitě dva roky a bylo to úžasné,“ uzavřel Blair. Oba by rádi, aby se díky hlídání mazlíčků podívali ještě do Afriky. Tam je ale prý situace složitější a zatím se jim nikdo z kontinentu neozval.