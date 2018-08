mšv, Novinky

Praha



Pohádky na zámku

Navštivte v sobotu Chvalský zámek. V rámci Hradozámecké noci se uskuteční program pro celou rodinu, který nabídne humorné komentované prohlídky s komornou. Ty se budou konat mezi 18. a 22. hodinou. Pokud máte pro strach uděláno, můžete si památku i jednotlivé výstavy projít sami. V podvečer se na nádvoří odehraje také pohádka Čertovské čarování, v níž nebude chybět napění ani láska. Více zde.

Výtvarná dílna

Přijďte se seznámit se současným uměním. V galerii DOX se koná výstava zasvěcená sklu, na níž poznáte nejrůznější vlastnosti tohoto materiálu. Sklu se bude věnovat také rodinná dílna, na níž se sice nebude sklo foukat ani tavit, ale tvarovat a modelovat budete. Z domova si můžete přinést průhledné, čiré, barevné, lesklé i matné materiály, které už nepotřebujete, a přijít si z nich něco vytvarovat. Podrobnosti najdete zde.

Den s klokanem

Ve Žlutých lázních se v neděli uskuteční první ročník charitativního Dnu s klokanem. Prim bude hrát hudební a sportovní program, uslyšíte například Lucii Vondráčkovou, zhlédnout budete moci vystoupení parkurového týmu nebo si zahrát volejbal, pétanque a další. Na děti čekají naučné a výtvarné soutěže, skákací hrad či malování na obličej. Výtěžek z akce poputuje na podporu Fondu ohrožených dětí Klokánek. Více naleznete zde.

Středočeský kraj

Celonoční prohlídky

Ze soboty na neděli se na zámku Loučeň uskuteční celonoční maraton prohlídek. V nabídce jich bude několik. Vydat se můžete po klasických trasách v doprovodu kněžny, jejího komorníka i dalších, odvážnější se mohou vypravit s čarodějnicí do zámeckého sklepení. V sobotních dopoledních hodinách je připraven program pro nejmenší, který nabídne pohádky, soutěže a hry. Další informace zde.

Dožínky na farmě

Seznamte své děti s tradicí dožínek, slavností k ukončení žní. Zavítejte na bio farmu Uchované Semínko v Mšeckých Žehrovicích. Kromě toho, že se podíváte, jak taková farma funguje, se můžete těšit na dětské divadlo, ale také řadu aktivit, včetně soutěží nebo her. V nabídce nechybí občerstvení a nejrůznější pochoutky, ale ani stánky s ručními výrobky. Vstupné je zdarma. Další informace najdete na Facebooku.

Jihočeský kraj

Večer na zámku

V rámci Hradozámecké noci se chystá na hradě Landštejn speciální program pro děti. Kromě kostýmované prohlídky, na níž se objeví i Bílá paní, budou připraveny hry a nejrůznější aktivity. Budete si také moci opéct nad ohněm špekáčky nebo ochutnat další dobroty. V pozdějších hodinách se uskuteční prohlídky jen pro dospělé. Více informací zde.

Plzeňský kraj

Rytíři na hradě

Hrad Rýzmberk ožije v sobotu středověkým rykem. Kromě komentovaných prohlídek se můžete těšit na celodenní rytířské souboje nebo i pohádkové představení O pokladu lapků. Děti, co se budou chtít do dění zapojit více, mohou vyzkoušet některou z chystaných her a soutěží. Více informací zde.

Karlovarský kraj

Jízdy vláčkem

Navštivte o víkendu přírodní rezervaci Soos nedaleko Františkových Lázní. Uskuteční se zde jízdy důlním vláčkem Kateřina, při nichž se můžete kochat okolními unikátními přírodními úkazy. Vagóny, které dříve vozily vytěžený jíl, dnes slouží jako turistická atrakce. Více zde.

Ústecký kraj

Císařský den

Císařský den je nejvýznamnější kulturní akcí, která se v Kadani koná. Jako tradičně vzpomene na příjezd Karla IV. do města a při této příležitosti historické centrum ovládnou řemeslníci, kejklíři, trhovci, ale i pouliční divadelníci. Na Kadaňském hradu se bude konat další doprovodný program, ale aktivity čekají napříč celým městem. Například ve Smetanových sadech zhlédnete rytířský turnaj na koních. Detaily najdete zde.

Liberecký kraj

Šermíři na Bezdězu

Zaskočte o víkendu do středověku. Na Bezdězu se setkáte s šermíři, kteří vás budou bavit svým uměním. Dozvíte se něco o historických zbraních a zbroji, o životě vojáků v ležení a mnoho dalšího. Pro otrlé zájemce bude přichystána také ukázka středověkých mučicích nástrojů a samotné tortury. Další informace naleznete zde.

Královéhradecký kraj

Den muzea

Vyrazte do Muzea papírových modelů v Polici nad Metují. Kromě toho, že si budete moci projít budova za zvýhodněné vstupné, vás čekají také komentované prohlídky expozice nebo workshop s modelářem, kde si vyzkoušíte svůj um a trpělivost. Nakoupit budete moci i regionální výrobky a potraviny. V Bezděkových sadech je připravena jízda vláčkem. Více zde.

Pardubický kraj

Za vlády Lichtenburků

Vyrazte na zříceninu hradu Lichnice a přeneste se do doby, kdy mu vládli Lichtenburkové. Řinčení mečů se rozezní při šermířských vystoupeních nebo královském rytířském turnaji, budete si moci prohlédnout historické zbraně či poslechnout dobovou hudbu. Připraven je i další program. Podrobnosti se dozvíte zde.

Vysočina

Rodinný den

Den pro celou rodinu se uskuteční v sobotu v Šiklově mlýně. Čekají vás divadelní představení, dětská vystoupení i hudební koncert. Chybět nebude westernová show a další atrakce hodné Divokého západu. Na děti čekají soutěže nebo průvod zvířátek a celá akce bude končit ohňovou show a diskotékou. Podrobnosti najdete zde.

Jihomoravský kraj

Olešnické dožínky

O víkendu se v Olešnici konají dožínky. Ty odstartují v odpoledních hodinách dožínkovým průvodem, zhlédnete folklorní vystoupení, ale připraven je i program pro děti. Ten čítá například ukázky lidových řemesel nebo výstavu zemědělské techniky. Připraveny budou také soutěže, hry a nejrůznější atrakce. Akce vyvrcholí taneční zábavou. Další informace najdete na Facebooku.

Olomoucký kraj

Rýžování zlata

Staňte se na jeden den zlatokopy a vyzkoušejte si, jak probíhá rýžování zlata. Vyrazit na něj můžete do Zlatých Hor. Ti ostřílení se mohou rovnou zúčastnit soutěže v rýžování, pro začátečníky jsou přichystané lekce, kde se dozvědí, jaká je správná technika. Jelikož ke zlatu patří i kovbojové, můžete se těšit na westernovou show, výuku country tanců nebo vrhání nožů. Pro děti jsou přichystány další atrakce. Podrobnosti naleznete zde.

Zlínský kraj

Rybářský den

V Modré u Velehradu se uskuteční Rybářský den. Všechny rodiny se zájmem o rybaření mohou porovnat své dovednosti s ostatními účastníky, hlavním bodem programu bude totiž závod dětí ve věku od 8 do 15 let v rybaření. Tím ovšem akce neskončí, je připraven i doprovodný program s dalšími aktivitami pro všechny věkové kategorie. Více informací zde.

Moravskoslezský kraj

Den s antilopou

Sobota v ostravské zoo bude věnována největší a nejohroženější antilopě světa, antilopě Derbyho. Návštěvníci se budou moci seznámit s osudy tohoto zvířete, postiženého pytláctvím. Děti se pak mohou těšit na nejrůznější aktivity, hry, soutěže nebo třeba malování na obličej. Bude možné také zakoupit upomínkové předměty s antilopím motivem, výtěžek pak poputuje přímo na záchranný program. Další informace zde.