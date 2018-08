ČTK

Podle údajů cestovní agentury Invia.cz se po tragédii mění zájem o jednotlivá letoviska. Za poslední dny výrazně narostla poptávka po zájezdech do Hurghady, a to zhruba o 43 procent. „Například do Šarm aš-Šajchu letos vycestuje dvakrát více turistů než minulý rok, zvýšený zájem pozorujeme také v případě letoviska Sahl Hasheesh. Naopak poptávka po dovolené v oblasti Marsá Alam během posledních dní klesla, a to zhruba o 16 procent proti stejnému období vloni,” uvedl marketingový ředitel cestovní agentury Invia Michal Tůma.

Také podle CK Alexandria poptávka po letovisku Marsá Alam klesla. „Není to sice až tak dramatické, ale dá se říci, že v současné době zákazníci přece jen částečně preferují jiné destinace, a to i na úkor Egypta,” řekl marketingový ředitel CK Alexandria Petr Šatný.

Objevily se dotazy na koupání



Cestovní kanceláře zároveň registrují nárůst počtu dotazů na podmínky koupání či přítomnost plavčíků na plážích. Podle šéfa marketingu CK Exim-tours Stanislava Zímy se klienti o situaci na plážích zajímají, pobyty ale neruší a ani nechtějí změnit destinaci své dovolené. „Dotazy jsme zaznamenali hlavně těsně po útoku, nešlo ale o rapidní nárůst. Přímo v Egyptě jsou pak našich klientům k dispozici delegáti,” potvrdil mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.

Po útoku žraloka platí v oblasti přísnější pravidla pro koupání a potápění. Koupání na plážích je možné jen v zátokách a mělkých vodách. „V případě otevřených pláží není povoleno plavat za bójky a plavčíci to kontrolují,” dodal Zíma. Nedoporučuje se plavání ani šnorchlování na otevřeném moři. Opatření platí zatím do 16. srpna. [celá zpráva]

Celkově je poptávka po zájezdech do Egypta letos meziročně výrazně vyšší, počet objednávek se ve srovnání s loňským rokem zvýšil zhruba o 30 procent. V roce 2017 přitom podle údajů Českého statistického úřadu navštívilo Egypt zhruba 245 000 českých turistů.