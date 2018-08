Pavel Orholz, Právo

Tehdy v největším jihočeském městě dělal Dietrich sochy například na českobudějovické radnici nebo také na Samsonově kašně. Dvojice mužů v kostýmech začíná právě tam, kde sídlí nyní vedení města, a musí před asi padesátkou zvídavých zájemců překřikovat koncert, který se před radnicí na náměstí odehrává.

Miroslav Mareš v kostýmu Dietricha vypráví jako z dávných dob, je teď sochařem a posluchače dokáže rychle upoutat. „Kolikpak myslíte, že bylo mojí ženě, když jsem si ji bral? Myslíte si, že za kašnu jsem dostal víc peněz než za sochy na radnici? A komu zaplatili více, mně, nebo kameníkovi Zachariášovi?“ zasypává během večera postupně návštěvníky otázkami. Ti, kteří dokážou odpovědět, dostávají tolar Marie Terezie.

I obyvatelé bývají překvapeni



„Většinou na tyhle prohlídky chodí opravdu zvídavé publikum, které dokáže i nás překvapit. Často se také ptáme, kolik je budějovických patriotů, a snažíme se výklad přizpůsobit,“ upozornil Mareš. Jeho kolega Tomáš Hobizal připouští, že někdy se i on splete a pak jej někdo opraví. „Za to jsem opravdu rád, protože rozhodně nechceme, aby odtud někdo odcházel s nesprávnými informacemi. Stává se to však zřídka,“ konstatoval Hobizal.

I Budějovičtí jsou tak překvapeni, co všechno znázorňují sochy v prvním patře budějovické radnice, v zahradě u Piaristického náměstí nebo u Mariánského náměstí. „Rozhodně jsem si všimla i soch kolem kterých denně chodím, a potěšilo mě, že jsem znala některé odpovědi na historické události. Myslím, že minimálně každý Budějovičák by takové vědomosti měl mít. Navíc to byla zábava, protože oba průvodci hýřili vtipem a nenechali se ničím vyvést z míry,“ konstatovala Rozárka Pláňková, která na prohlídku vyrazila.

Průvodce nezaskočil ani déšť, když vzali publikum do podloubí v Krajinské ulici, dokázali se vyrovnat i s ruchem ulic. Oba přitom nejsou vystudovaní historici. „Já jsem původně strojař, ale historie je mým koníčkem a teď se živím kulturou,“ podotkl Mareš. Hobizal, který ztvárňuje kameníka Zachariáše Horna, je vodohospodář, historie ho baví a s prohlídkami začínal právě na Vodárenské věži v Českých Budějovicích. Barokní toulky Budějovicemi se konají každý čtvrtek.