mšv, Novinky

Aby Monako zvládlo nápor návštěvníků i do budoucna, není zbytí — musí se rozšiřovat. Na rozdíl od jiných měst ale není moc možností, kde ještě stavět. Se svolením monackého prince Alberta se nyní dal do pohybu projekt, o němž se diskutovalo už léta. Knížectví se rozroste do moře. Do něj byl také potopen první betonový základ, na němž v budoucnu vyrostou nové pobřežní stavby.

Monako chtělo zůstat věrné svým „zeleným“ myšlenkám, a tak se nejprve ujistilo, že nebude nikterak ohrožen mořský život. Výzkum pobřeží začal v roce 2014 a o dva roky později začali profesionální potápěči ve spolupráci s mořskými biology přemisťovat doslova každý kus mořské flóry o několik kilometrů dál, aby ji při pokládání základů nepoškodili.

„Museli jsme dohromady přesunout kolem 145 druhů rostlin. Původně to mělo být mnohem méně, ale když jsme začali v oblasti pracovat, zjistili jsme, jak bohatý zdejší mořský život je. Pomocí speciální techniky jsme pak rostliny vysázeli o kus dál,“ uvedl šéf projektu Eric Cheype. Podle mořských biologů i tak čekají kvůli novému pobřeží tamní podmořský život určité změny.

Největší výzvou celého projektu je podle Cheypeho nicméně transport oněch obřích betonových základů, které se musejí do Monaka dovézt. Tvar a zakřivení nového pobřeží by měl nicméně budoucí budovy ochránit třeba před mořskými vlnami.

Druhý nejmenší stát na světě se při tom podobným způsobem rozšiřoval už v minulosti, na moři byla vystavěna čtvrť Fontvieille. Podle tamní vlády se jedná o pouhou reakci na příchod nových obyvatel a návštěvníků, a nelze v tomto ohledu zaspat. V knížectví aktuálně žije kolem 30 000 lidí, z čehož jen zhruba 10 000 tvoří původní Monačané.

Podle mořského biologa Richarda Thompsona dojde kvůli rostoucí populaci k podobnému rozšiřování území po celém světě. „Myslím, že se lidé budou více a více snažit na těchto věcech pracovat v harmonii s přírodou, protože máme jen jednu planetu a naše zdroje nejsou nekonečné. Lidská populace roste a s ní i potřeba dalších přístřeší,“ uvedl vědec.

Umělé monacké pobřeží by mělo být kompletně hotové v roce 2020. Poté na něm začnou vyrůstat nové budovy.