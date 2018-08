mšv, Novinky

Praha



Festival nezávislých filmů

V neděli bude v Praze zahájen festival nezávislých filmů. Během čtyř dnů budou moci návštěvníci zhlédnout výběr ze světové kinematografie napříč různými žánry a styly. Akce bude zahájena americkým snímkem I May Regret, dramatem o vztazích mezi starší dámou a její zdravotní sestrou. Kde a co se bude dále promítat, najdete zde.

Exkurze na letišti

Zajímá vás, jak probíhá provoz na našem největším letišti? V sobotu můžete vyrazit na skutečně speciální exkurzi s předvedením služebním psů nebo dravců Biologické ochrany letiště. Pokud nevíte, k čemu takoví dravci na letišti jsou, dozvíte se to. Exkurze bude dále pokračovat po Trase 2, nahlédnete do hlouběji do provozu letiště a údržby letadel. Více najdete zde.

Středočeský kraj

Slavnost ovocných knedlíků

Milovníci ovocných knedlíků míří na Konopiště. Tento pokrm byl totiž oblíbeným jídlem arcivévody Františka Ferdinanda d’Este. Po celý víkend se tak můžete těšit na knedlíky s jahodami, meruňkami, švestkami a dalším obvyklým i neobvyklým ovocem. Chybět nebude ani pivní speciál piva Ferdinand. Prohlídky na prvním okruhu budou zaměřeny na stolování na zámku. Více najdete zde.

Přístavní slavnost

V sobotu se v Nymburce uskuteční další ročník Přístavní slavnosti. Tento hudební festival je sice oproti jiným akcím v republice menší, ale určitě vás potěší i tak, zejména svou domáckou atmosférou. Koná se v Parku Pod hradbami a vystoupí na něm třeba Petra Černocká, Thom Artway nebo Čankišou. Více najdete zde.

Jihočeský kraj

Lázeňská Třeboň

První srpnovou sobotu se v Třeboni uskuteční tradiční lázeňské slavnosti. Na Masarykově náměstí se budou konat řemeslné trhy, které zpestří během dne koncerty i divadelní představení. A co by to bylo za slavnosti bez dobrého jídla? Vybrané restaurace nabídnou své kulinářské speciality a chybět nebudou ani oplatky nebo likéry. Více z programu najdete zde.

Plzeňský kraj

Koncert v kostele

Pokud zatoužíte v sobotu po kultuře a budete chtít zároveň uniknout slunečním paprskům, vydejte se do obce Mladotice. Uskuteční se tam další koncert z cyklu Kralovicko 2018. Tentokrát se představí soubor barokní hudby Concerto Aventino a na programu je výběr z díla Antonia Vivaldiho nebo Arcangela Corelliho. Více informací zde.

Karlovarský kraj

Festival čaje

Milovníci čaje by o víkendu měli zamířit do Mariánských Lázní, kde se uskuteční již čtvrtý ročník festivalu ČajoKrásno, tentokrát s podtitulem Čajová zahrada. Kromě ochutnávek čajů z celého světa se mohou návštěvníci těšit také na workshopy, ale i na tržnici, kde třeba naleznou něco zajímavého. Jelikož k pití čaje patří i uvolňující hudba, vychutnáte si třeba zvuky japonských fléten nebo tibetských mís. Další informace najdete zde.

Ústecký kraj

Houmrův triatlon

Pokud ve vás dřímá soutěžní duch, vyrazte v sobotu na Houmrův triatlon, který se koná na Šluknovském výběžku. Kategorie jsou rozděleny podle pohlaví, věku a výkonnosti. Kdo nebude chtít závodit, může se jen koukat. Na stadiónu v Jiříkově je připraven doprovodný program, kde vystoupí například Dalibor Janda, Pokáč, Jakub Děkan a další. Více informací najdete zde.

Liberecký kraj

Prohlídka krytu

Každou první sobotu v měsíci se v Liberci konají prohlídky největšího zdejšího krytu civilní obrany. Ke zhlédnutí budou dobové dokumenty i exponáty, vztahující se k době, kdy se kryt využíval. Prohlídky se konají ráno a dopoledne a jsou jen tři, je na ně také potřeba se dopředu objednat. Podrobnosti najdete zde.

Královéhradecký kraj

Jazzová pouť

První srpnový víkend zpříjemní v Hradci Králové Nábřežní jazzová pouť. Vychutnejte si různé jazzové styly od špičkových českých i zahraničních muzikantů a osvěžte se v horkém letním dni nějakým studeným nápojem. Akce startuje v 16:00 hodin. Její podrobný program najdete zde.

Pardubický kraj

Akrobacie v oblacích

Fascinuje vás, co všechno dokážou akrobati? Pak si nenechte ujít sobotní show, která se uskuteční na Stezce v oblacích na Dolní Moravě. Kromě působivých výkonů artistů bude hrát důležitou roli i světlo a také hudba. Vystoupí také orchestr Timbre Music nebo další kapely, nebude chybět ani občerstvení. Více informací najdete zde.

Vysočina

Hudební festival

V sobotu proběhne v Jaroměřicích nad Rokytnou zahájení jubilejního 20. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského. V zámecké zahradě se hned ten den můžete těšit na první vystoupení. Operní galakoncert věnovaný stému výročí vzniku ČSR doprovodí Moravská filharmonie Olomouc. Další koncerty naleznete zde.

Jihomoravský kraj

Otevřené sklepy

V sobotu se v Miloticích koná Národopisný festival. V rámci doprovodného programu se otevřou také lokální sklepy, kde se budete moct schovat před nekončícími vedry, ale hlavně ochutnat produkci tamních výrobců. Možná už i první letošní burčák. Atmosféru navíc dokreslí cimbálová muzika. Více zde.

Olomoucký kraj

Hanácké Woodstock

V zámeckém parku a amfiteátru ve Velké Bystřici se bude o víkendu konat hudební festival Hanácké Woodstock. Těšit se můžete na několik interpretů, včetně Kamila Střihavky či skupiny Wohnout. V zóně bez vstupenky mohou i ti, kteří nemíří na festival, ochutnat více jak 24 druhů piv, ale také množství dobrého jídla. Další informace zde.

Zlínský kraj

Palach na filmovce

V neděli končí v Uherském Hradišti letní filmová škola. Nemusíte ale smutnit, zakončení proběhne v premiérovém duchu, bude se totiž promítat novinka Jan Palach. Film rekonstruuje poslední měsíce a týdny života slavného studenta, který se na protest proti sovětské okupaci upálil. Více se dozvíte zde.

Moravskoslezský kraj

Bylinkový festival

Pokud věříte v sílu bylinek, vypravte se v sobotu do Opavy, kde proběhne jejich festival. Program je nabitý praktickými ukázkami, ochutnávkami i přednáškami. Dozvíte se například tipy na pěstování bylinek, v kreativních dílnách pro všechny generace si zkusíte vyrobit bylinný olej nebo jednoduché masti. Chybět nebude ani jídlo, v němž budou byliny hrát zásadní roli. Více informací najdete zde.