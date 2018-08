mšv, Novinky

Praha



Den pro rodinu

Vyrazte si s rodinou udělat pohodové odpoledne na Střelecký ostrov. V odpoledních hodinách se tam uskuteční koncerty, pohádky, připraveny jsou také soutěže nebo atrakce v podobě skákacího hradu a tak dále. Akci předchází také pochod za rodinu, který startuje na Ovocném trhu a skončí právě na Střeleckém ostrově. Další informace naleznete zde.

Prázdniny v aquacentru

Prázdniny se přehouply do druhé půli a tu je třeba si řádně užít. V sobotu proto můžete navštívit Aquacentrum Šutka, kde si užijete den s rodinkou Úžasňákových. Kromě toho vás čeká diskotéka, lov zloduchů nebo trénování superhrdinských schopností. Vynechány nebudou ani soutěže o hodnotné ceny, například o volné vstupy na Šutku. Program je v ceně běžného vstupného. Více najdete zde.

Indiáni v muzeu

Přeneste se mezi indiány. V Náprstkově muzeu probíhá až do konce prázdnin výstava, která vám přiblíží domorodé obyvatelstvo Severní i Jižní Ameriky včetně historie nebo současných zvyklostí. Děti si v rámci doprovodného programu mohou vyzkoušet poznávání zvuků zvířat, čich nebo zručnost při stavbě incké zdi. Seznámí se také s indiánskou řemeslnou tradicí. Více informací zde.

Středočeský kraj

Historické slavnosti

Mezi rytíře, kejklíře a tanečnice se můžete přenést na Historických slavnostech ve Zruči nad Sázavou. Po celý den je připraven bohatý dobový program, který čítá šermířská vystoupení, ale i divadelní inscenace. Chybět nebude ani jarmark, jenž nabídne historická řemesla a nejrůznější výrobky. Den zakončení vystoupení zpěváka Petra Koláře. Další informace zde.

Bitva na Mělníku

Přijďte přihlížet velkolepé bitvě u Mělníku, která se opětovně koná v prostoru Hořínského parku. Letos se souboj uskuteční v duchu fantasy, proto nebudou chybět mytické bytosti jako například trpaslíci, ale i reální válečníci z období Vikingů. Kdo se nebude bitvy účastnit, může jen přihlížet, bude na co koukat a bitva by měla být letos skutečně velkolepá. Více najdete zde.

Jihočeský kraj

Archeologický den

Chtěli byste si vyzkoušet, co obnáší práce archeologa a zda se tito lidé opravdu pořád jen hrabou v hlíně? Pak se svými dětmi vyrazte v sobotu do parku Zeměráj v Kovářově, kde se dozvíte spoustu zajímavostí. Sestavte si s dětmi třeba rozbitou nádobu, model vesnice nebo srubu. Kromě toho se dozvíte o způsobech pohřbívání v raném středověku a mnoho dalšího. Více najdete zde.

Plzeňský kraj

Zahradní slavnost

O víkendu ožijí barokní zahrady zámku Svojšín slavností. V zahradách a parcích se bude konat řemeslný jarmark, kreativní jedinci si budou moci vyzkoušet zručnost v kreativních dílnách. Těšit se můžete také na loutkové divadlo, ukázky sokolnictví nebo barokní tance. Program se bude konat i v interiérech zámku, kde budou probíhat ochutnávky zámecké kuchyně. Více zde.

Karlovarský kraj

Jízdy vláčkem

Navštivte o víkendu přírodní rezervaci Soos nedaleko Františkových Lázní. Uskuteční se zde jízdy důlním vláčkem Kateřina, při nichž se můžete kochat okolními unikátními přírodními úkazy. Vagóny, které dříve vozily vytěžený jíl, dnes slouží jako turistická atrakce. Více zde.

Ústecký kraj

Lovecká slavnost

První srpnovou sobotu se bude na zámku Stekník konat tradiční Lovecká slavnost. Kromě rytířských klání je hlavním tahákem vystoupení nazvané Tajemná maska, které spojuje šerm i tanec. Pro děti i dospělé jsou připraveny středověké hry a další atrakce. Vstupné na akci je dobrovolné, zpoplatněné jsou jen prohlídky interiérů. Další informace zde.

Liberecký kraj

Řemeslný jarmark

O víkendu se na hradě Grabštejně koná řemeslný jarmark, který bude tentokrát inspirován gotikou. Ke zhlédnutí budou desítky historický řemesel z rukou mistrů svého oboru. Kromě nich a jejich výrobků se setkáte také s dobovými hudebníky, šermíři, kejklíři a nebudou chybět ani průvodci v historických kostýmech. Na své si přijdou i mlsouni. Více najdete zde.

Královéhradecký kraj

Noční prohlídky

Chcete se trochu bát a zároveň se dozvědět něco zajímavého? Vyrazte v sobotu na noční prohlídky hradu Potštejn. Průvodci v kostýmech vás pomocí inscenace vtáhnou do děje a představí vám pozůstatky hradu v novém světle. Tedy pokud si nezapomenete baterky. Opravdu malé děti ale nechte raději doma. Více zde.

Pardubický kraj

Divadelní pouť

Jako každý rok se i letos uskuteční na hradě Svojanov Divadelní pouť. Těšit se proto můžete na několik představení, a to jak hraných, tak i loutkových. Program je určen především rodinám s dětmi, na své si ale jistě přijdou všechny generace. Mezi hosty nebudou chybět Eva Hrušková s Janem Přeučilem v představení plném písniček a pověstí. Podrobnosti najdete zde.

Vysočina

Příšerkohraní

Poznejte minulost i současnost. Navštivte festival Příšerkohraní v Muzeu autíček Příseka a ukažte dětem, s jakými hračkami jste si třeba hráli vy. Igráčci, céčka, ale i moderní stavebnice současnosti. To vše vás čeká. Kromě toho také tvořivé dílny, herny, divadelní představení, fotokoutek nebo malování na obličej. Vrcholem akce pak bude pokus o stanovení rekordu, a to nejdelšího řetězu z céček v republice. Více zde.

Jihomoravský kraj

Cesta do pravěku

Chcete se vydat do minulosti, ale středověk vás nezajímá? Pak jděte ještě hlouběji. Vyrazte se podívat na stálou expozici Muzea Blanenska nazvanou Cesta do pravěku, v níž se vydáte do dob, kdy jeskyně Moravského krasu obývali neandrtálci. Uvidíte unikátní archeologické nálezy, ale například i nástroje nebo šperky v podobě náramků, spon či náhrdelníků. Více najdete zde.

Olomoucký kraj

Bouzovský mumraj

První srpnový víkend ožije hrad Bouzov středověkým jarmarkem. V rámci něj se můžete těšit na karneval pro děti, dobová řemesla, historický průvod nebo i šermířská vystoupení. Připraveny jsou i hry pro děti, mlsouni se zase mohou těšit na dobovou kuchyni. Návštěvníci, kteří se chtějí do historie skutečně přenést, si mohou zapůjčit i kostýmy. Další informace zde.

Zlínský kraj

Všeminské slavnosti

Vyrazte v sobotu na další ročník Všeminských slavností, které se konají ve stejnojmenné obci. Na návštěvníky, zejména ty menší, čeká například fotbalový turnaj, malování na obličej, trampolíny, skákací hrad nebo hrátky a tvoření v písku. Dospělí se mezitím mohou svlažit několika druhy piv nebo se podívat na kaskadérskou show na kolech. Další informace zde.

Moravskoslezský kraj

Přízrak temné věže

Na hradě Sovinec se o prvním srpnovém víkendu uskuteční další historicko-řemeslná akce. Nese název Přízrak temné věže, ale ničeho se bát nemusíte. Barev a radosti na ní bude dost. Postarají se o to kejklíři, žongléři nebo šermíři. Chybět nebudou samozřejmě prodejní stánky s nejrůznějšími výrobky, ale také pochoutkami v podobě trdelníků, klobás a dalších dobrot. Konají se i tradiční prohlídky. Více zde.