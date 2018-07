mšv, Novinky

Zábavní park nebyl vybudován jako otevřený kvůli horkému pouštnímu klimatu v Abú Dhabí. Atrakce je nicméně určena spíše pro rodiny s dětmi, žádné divoké horské dráhy tu nečekejte. Setkat se tam můžete s postavičkami klasických kreslených pohádek — zajícem Bugs Bunnym, Tomem a Jerrym nebo psem Scooby-Doo, ty se nacházejí v tematické sekci Cartoon Junction.

První návštěvníky uvítal Warner Bros World v úterý.

FOTO: Profimedia.cz

Dalšími částmi jsou Superman’s Metropolis, kde se návštěvníci, jak název napovídá, podívají za Supermanem, Wonder Woman nebo Aquamanem do města Metropolis, v Gotham City se setkají s Batmanem, Jokerem či Harley Quinn. Nechybí ani nejslavnější pravěká rodinka všech dob Flintstoneovi. Pouze dvě z 29 atrakcí mají minimální požadovanou výšku, na ostatní mohou návštěvníci všeho věku.

Park vyrostl na ostrově Yas, který je v Abú Dhabí rekreační zónou. Stál přes miliardu dolarů (22 miliard korun) a jeho rozloha činí přes 153 000 metrů čtverečních. Lístky se prodávají za 290 emirátských dirhamů pro dospělé (zhruba 1700 korun), děti mají vstupné za 230 dirhamů (zhruba 1300 korun).

Scooby-Doo, Bugs Bunny nebo Tom a Jerry. I s těmito legendárním postavami se mohou návštěvníci v parku setkat.

FOTO: Profimedia.cz

Vedení parku doufá, že spolupráce s Warner Bros a přítomnost postaviček z kultovních kreslených pohádek přitáhne dostatečné množství návštěvníků.

Kdo by toužil po adrenalinovější zábavě v podobě divokých jízd po horské dráze nebo Thorovu kladivu, na jehož úder nejspíš jen tak nezapomene, může zamířit do dubajského AMG World of Adventure. [celá zpráva]