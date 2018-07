mšv, Novinky

Obří vodopád má být turistickým lákadlem, mnoho obyvatel se už ovšem stihlo ohradit, že se jedná o naprosté plýtvání. Jednak peněz a elektřiny, ale i vody. Ve druhém případě mohou zachovat klid, jedná se totiž o recyklovanou kohoutkovou i dešťovou vodu. „Naše budova má čtyřpodlažní podzemní zásobárnu vody a kanalizační systém, z nichž je voda pumpována a recyklována,“ uvedl tiskový mluvčí společnosti Kuej-čou Lu-ti-ja Property Management Co., která budova vlastní.

Vodopád nicméně není v provozu neustále, účty za elektřinu jsou totiž poměrně vysoké. Jedna hodina vyjde na 800 čínských jüanů, v přepočtu přes 2500 korun. „Nezapínáme vodopád každý den, jen při nějaké slavnostní příležitosti. I přesto je vodopád puštěn vždy tak na 10 až 20 minut kvůli úspoře elektřiny.

Uživatele sociálních sítí nicméně záběry úchvatného vodopádu velmi zaujaly. Ne vždy však v dobrém. Zatímco některým to přijde jako pěkná podívaná, jiní atrakci považují za naprosté plýtvání prostředky. „Čí to byl nápad umístit vodopád na mrakodrap? Hrozné. Měli by energií šetřit, místo aby jí plýtvali takovýmto způsobem,“ uvedl jeden z uživatelů. Do majitelů budovy se opřel i národní tisk Beijing Morning Post, který uvedl, že takto velké společnosti by měly jít příkladem a plýtvání veřejných zdrojů spíše omezit.