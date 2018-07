mšv, Novinky

Správci mostů, kteří v domečkách bydleli, měli za úkol zvedat mosty, když projížděly lodě. Se zavedením centrálního ovládání ale pozbyla tato profese smyslu, stejně tak ikonické domky. Tedy až doteď.

Nyní se totiž mohou v roztomile titěrných domečcích ubytovat turisté a zůstat tak přímo v centru dění. Budovy nyní náleží pod Sweets Hotel a ceny pokojů, které jsou roztroušeny napříč celým Amsterdamem, začínají na 160 eurech, v přepočtu na zhruba 4100 korunách.

Amsterdam’s Bridge Houses Transformed into Sweet, Tiny Hotel Rooms https://t.co/rfBoHsTVEs pic.twitter.com/SbonwbWpbi — Tiny House Blog (@tinyhouseblog) 16. července 2018

Projekt na obnovu domků byl spuštěn v roce 2012. O design interiérů se postaralo hned několik návrhářů a architektů, i proto každá z budov vypadá jinak — souvisí to nicméně i s konkrétními dispozicemi pokojů. Ty mají hlavní ložnici, dále malé koupelny i kuchyňky. Snídani si mohou hosté objednat donáškou.

Onlangs werd het SWEETS hotel, met zijn kamers verspreid over Amsterdam, officieel geopend. De voormalige brugwachtershuisjes zijn getransformeerd naar minisuites voor twee personen waarvan enkele met #Gispen interieur. pic.twitter.com/9lRKixDp0p — Gispen (@Gispen) 16. dubna 2018

Nejstarší ze zrekonstruovaných hotelových domků pochází z roku 1673 a leží uprostřed říčky Amstel. Kromě příjemného interiéru tedy některé pokoje nabízejí hostům i výlet do dávné historie. Ubytovat se v hotelu nicméně mohou pouze lidé starší 21 let. Prozatím je k přespání určeno jedenáct domků, v budoucnu by mělo přibýt dalších sedmnáct.