Mahonésa

Bylo to někdy v roce 1756, poté co Francouzi porazili Angličany v bitvě u Mahónu. Skupina důstojníků v čele s maršálem Richelieu (prasynovec pověstného kardinála) se přišla najíst do jedné z tamních hospod. Zaskočený hospodský jim předložil studené maso a k ochucení narychlo umíchané vaječné žloutky v olivovém oleji. Recept se dostal do Paříže, rychle získal oblibu jako salsa mahonésa, kterou Francouzi překřtili na mayonnaise. Tedy majonézu.

Monte Toro

Přesně uprostřed ostrova se tyčí do výše 357 metrů kopec Monte Toro. Až na jeho vrchol se dá vyjet autem a je z něj rozhled po celém ostrově. V tamním kostele je soška Panny Marie, ochránkyně ostrova ze 13. století.

Pomáda

Kultovní a od konce 60. let minulého století velice rozšířený nápoj. Citronáda s džinem Xoriguer v poměru 2 : 1 (ti odvážnější používají poměr 1 : 1). Původně nápoj vyráběli v sifonové láhvi v podobě chutné pěny – pomády. V Ciutadelle témuž nápoji říkají ginet.

Nejlépe autem

Auto (např. Opel Mokka) můžete při troše štěstí mít už od tří set Kč na den i s pojištěním. Běžně se dá auto půjčit za 500 Kč na den.

Katalánští Španělé

Obyvatelé Menorky jsou Katalánci, jejich jazyk se od španělštiny mírně liší, jak lze vidět na dvojjazyčných nápisech a na silničním značení. Se současným děním v Katalánsku nechce být Menorca nijak spojována.