Srdcem Malty je hlavní město Valletta, které je doslova protkané historií a vyzývá k tomu, abyste se natřeli opalovacím krémem a procházeli si uličky. Ale historická dobrodružství můžete prožívat i mimo ulice hlavního města. Historická opevnění a megalitické chrámy jsou totiž nedílnou součástí tohoto ostrova o rozloze dvou třetin Prahy. Ale to není vše, čím Malta láká turisty.

Romantické uličky v centru maltského hlavního města Valletta

FOTO: Profimedia.cz

Muzeum klasických vozidel



Pokud budete mít cestu do severního distriktu Malty, konkrétně do St. Paul's Bay, rozhodně nevynechejte šanci navštívit Malta Classic Car Collection Museum, což je sen všech milovníků legendárních aut i motocyklů. Na návštěvu si vyhraďte zhruba dvě hodiny. Rozhodně zaujme, že na výstavě narazíte i na trabant s českými kořeny.

Vesnička Pepka námořníka

Pokud nehledáte jen autentické atrakce a nevadí vám navštívit uměle postavenou vesničku, rozhodně zavítejte i do Popeye Village, tedy vesničky Pepka námořníka. Postavena byla v roce 1980 pro účely natáčení snímku Pepek námořník s Robinem Williamsem v hlavní roli. Film byl sice tak trochu propadák, ale vesnička je opravdu fotogenická a dnes se v ní nachází mnoho atrakcí. Leží na severozápadě ostrova v Anchor Bay.

Popeye Village byla postavena kvůli filmovému natáčení. Nyní je z ní malý zábavní park.

FOTO: Profimedia.cz

Tiché město

Milovníci seriálu Hra o trůny jistě zamíří do města Mdina, známého též jako „Tiché město”. To bývávalo hlavním městem ostrova a je jednou z lokalit, kde se tento extrémně populární seriál natáčel. Středověké město Mdina leží v samotném centru ostrova. A ač v roce 1693 padla obrovskému zemětřesení za oběť naprostá většina budov ve městě, toto místo má stále neskutečnou atmosféru a rozhodně byste jej měli do svého itineráře zařadit.

Křišťálově čistá voda u Għajn Tuffieħa

FOTO: Profimedia.cz

Valletta je pak samozřejmě městem, kde většina turistů tráví asi nejvíce času. Moderní kavárničky i klasické restaurace dohromady s mnoha historickými budovami neurazí. Počítejte s trochu vyššími cenami, podobně jako kdybyste jeli do nějaké z metropolí na západě Evropy. Jen s tím rozdílem, že ne všude budete mít co by kamenem dohodil i křišťálově průzračné moře...