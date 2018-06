mšv, Novinky

Jen letmý pohled při průjezdu autobusem se naskytne na městečko Okuma, které je jedním z nejblíže ležících elektrárně. Vstup do zóny je dodnes zakázán. V okolí je ale spousta dalších míst, kam mohou nadšenci do nukleární turistiky zamířit.

Jedním z průvodců je Takuto Okamoto, který se specializuje hlavně na návštěvníky ze zámoří. „Podle mě stojí za to cizincům ukazovat okolí Fukušimy, abychom mohli napravit zdejší pošramocenou pověst,“ tvrdí průvodce. Se svými klienty navštěvuje například město Tomioka, kde si turisté fotí plot, který odděluje obyvatelnou zónu od té nebezpečné, nebo částečně vylidněné město Namie, ležící jen čtyři kilometry od elektrárny.

Radiace přetrvává



Spoustu z cizinců ale na prohlídky chodí z důvodu, aby se mohli chlubit nevšedním zážitkem. „Až se mě lidé zeptají, co za místa jsem v Japonsku navštívil, řeknu jim, že jsem viděl okolí Fukušimy. Je to velmi neobvyklé, a proto tu jsem,“ tvrdí filipínský návštěvník Louie Ching. Do oblasti často míří také studenti škol, kteří se učí, jaký vliv má radiace na přírodu a životní prostředí.

Průvodce Okamoto a spousta obyvatel, kteří se do měst kolem Fukušimy postupně vrací, vidí v návštěvnících příležitost, jak navrátit svému domovu život. Někteří z nich se zároveň obávají, že si lidé oblast kolem elektrárny už navždy spojí s jadernou havárií, jež je společně s výbuchem v Černobylu tou nejhorší v historii. „Je to minulost. Lidé teď řeší, jak znovu vybudovat svoje životy,“ myslí si Okamoto.

I když byla řada měst prohlášena za bezpečná, turisté jsou stejně překvapeni, že jistá úroveň radiace stále visí ve vzduchu. Mnoho zahraničních návštěvníků se proto raději drží tradičnějších cílů. Podle úřadů jen skutečně malá část turistů míří do Fukušimy.