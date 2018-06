tm, Novinky

Královská botanická zahrada Edinburgh byla založena už roku 1670 jako jedna z prvních botanických zahrad ve Spojeném království a původně sloužila k pěstování pouze léčivých rostlin. Tehdy byla velká pouze jako tenisový kurt a sídlila v jiné části města. Dnes se rozkládá na bezmála 300 tisících čtverečních metrech a patří pod ni i zahrady ve třech dalších lokalitách. Tvoří tak druhou nejbohatší sbírku rostlin na světě.

Edinburskou část najdete asi 1,6 kilometru od centra města. Mezi nejnavštěvovanější oblasti zahrady patří rozlehlá skalka založená již v roce 1871, která čítá na pět tisíc druhů alpských rostlin. Dále pak čínský Hillside a 28 skleníků s převážně exotickou flórou. Část z nich není návštěvníkům přístupná a slouží primárně hlavnímu účelu zahrady – prozkoumat, zachovat a vysvětlit důležitost rostlin.

Královská botanická zahrada Edinburgh disponuje 28 skleníky.

Skleník s exotickou flórou autenticky imituje džungli.

Zahrada klade velký důraz na vzdělávání, proto je také vyjma skleníků otevřená veřejnosti po celý rok zdarma (vyjma 25. 12. a 1. 1., kdy jsou zavřené). A den na procházku celého pozemku skoro nestačí. Za vstup do skleníků zaplatí dospělý bezmála dvě stě korun, děti do 15 let mají vstup zdarma. Za zmínku stojí i fakt, že veškerý výtěžek ze vstupného, dárkových obchodů i občerstvení s nekřesťansky dobrými sladkostmi, které Britové opravdu umějí, jde na chod a další rozvoj zahrady.

A ačkoli je prý zahrada krásná v každém ročním období, právě nyní vykvetly bohatě zastoupené pěnišníky, známé také jako azalky či rododendrony.

Pěnišník je národní květinou Nepálu a je celosvětově oblíben pro svá bohatá pestrá květenství, která se tak dobře vyjímají na fotografiích. A těžko najdete v Evropě větší barevnou škálu bohatých květů než právě v Edinburghu. Chybí snad jen modrá. Barvou, která „je dobrá”, ale právě kvetou mákovníky bukvicolisté a kosatce.

Botanická zahrada v Edinburghu hýří všemi barvami.

Zahrada byla založena již v roce 1670.

Existuje více než tisíc druhů pěnišníků.

Mákovníky bukvicolisté vytváří květenství nevšední barvy.

A nemáte-li zrovna cestu do Skotska, můžete se v rámci následujícího Víkendu otevřených zahrad, jenž proběhne 9. a 10. června, vypravit do těch českých. Některé nabízejí vstup zdarma nebo speciální tematické akce. Více se dozvíte zde.