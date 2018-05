Téměř 19 hodin v letadle. Nejdelší linka bude spuštěna už letos na podzim

Již dříve ohlášená nejdelší letecká linka světa má oficiální datum zahájení. Téměř devatenáctihodinový let ze Singapuru na letiště Newark v americkém New Jersey bude spuštěn ještě letos, a to 11. října. Provozovat ho bude společnost Singapore Airlines, která tímto převezme dosavadní rekord, jenž drží Qatar Airways s linkou z katarského Dauhá do novozélandského Aucklandu, píše Independent.