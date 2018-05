Thajsko za uplynulou dekádu přilákalo přes 200 miliónů zahraničních návštěvníků, v posledních letech se ale stalo i oblíbenou destinací pro lidi vyhledávající takzvanou zdravotní turistiku. Vzhledem k dobrým klimatickým podmínkám, relativně levným cenám jídla a ubytování se země dostala do hledáčku lidí závislých na drogách či alkoholu, kteří hledají útočiště v tamních nemocnicích či odvykacích centrech.

Nárůst drogově závislých v Evropě, Severní Americe či Austrálii vedl k tomu, že odvykací střediska na těchto kontinentech často nedokázala uspokojit vysokou poptávku. Thajsko se proto stalo velmi atraktivní možností. „Většina našich klientů je ze zámoří,“ tvrdí Adrian Crump, předseda společnosti The Cabin Addiction Services Group, největšího rehabilitačního centra západního stylu v Thajsku.

Služby závislým ovšem poskytují i thajské chrámy. Například zhruba dvě hodiny od Bangkoku, na úpatí hor provincie Saraburi, leží buddhistický chrám Thamkrabok. Jeho poklidné prostředí je ideální k oproštění se od okolního světa.

Nabízejí v něm 15denní odvykací program. Nestojí vůbec nic, klienti se tam musejí jen sami dopravit, platit si stravu a přísahat, že už se k drogám nikdy neuchýlí. „Drogy není radno podceňovat, tvrdí zástupce tamního opata Phra Ajahn Vichit Akkajitto. „Proto musí klienti přísahat a tou přísahou žít. Učiní je to silnějšími,“ dodává.

Mniši a jeptišky v chrámu jsou zodpovědní za pěstování, sběr a přípravu bylin pro tamní medikamenty. Pacientům také přidělují různé úkoly. Buddhistický svatostánek přitahuje tolik pozornosti, že ho vyhledává čím dál více závislých lidí. Mnoho z nich se vrátí domů, jiní se ale rozhodnout stát se žáky a zůstat.

Jiné možnosti odvykací kúry se nesou ve více západním stylu. Na předměstí města Chiang Mai leží rezort The Cabin. Každá z jeho 120 rezidencí má soukromý bazén, návštěvníci v něm najdou i posilovnu, jídelní prostory a budovy kliniky s výhledem na hory. Rezort hostil pacienty už z více než 60 zemí světa, obzvlášť přitahuje klientelu ze středního východu se speciálními arabskými programy. Speciální kúry nabízí také členům LGBT komunity nebo mladým mužům.

Oproti chrámu je ale tahle luxusní verze velmi nákladná. Ceny za měsíční pobyt začínají na 344 000 korunách. „Osobně si myslím, že léčbou nedokážete ospravedlnit částku 50 000 dolarů za měsíc pobytu,“ uvedl ředitel jiného rehabilitačního centra v Chiang Mai Martin Peters.

