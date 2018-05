jky, Novinky

Španělská Valencia je poslední z řady oblíbených turistických destinací, která žádá zavedení omezení krátkodobých pronájmů bytů pomocí služeb typu Airbnb. Chystá zákaz pronájmů bytů ve vyšších nadzemních podlažích, než je první patro. Pokud by tento návrh byl schválen, značně by se tak omezil počet ubytování, které nabízí působivé výhledy na pobřeží či oblíbená zákoutí města. V historickém centru Ciutat Vella plánuje zcela zakázat nové krátkodobé pronájmy, informuje britský Telegraph.

Španělské pobřeží město se tak chystá jít ve šlépějích Amsterdamu, Barcelony či Reykjavíku. Tato města se rozhodla zakročit proti tomu, jaký vliv má masový turismus na bytovou situaci. A právě Španělsko je jednou ze zemí, které silně těží z nedávné nestability populárních severoafrických destinací v Egyptě a Tunisku.

Nové regulace by také měly zajistit to, že nebude své byty turistům pronajímat nikdo bez řádné licence. Politici odhadují, že v tuto chvíli nemá potřebnou licenci přibližně 70 procent ze stávajících pronajímatelů.

Po změnách volají i v Norsku a Paříži, Palma už konala



Zásahy se ovšem plánují také v Norsku. Tam chtějí politici prosadit návrh, podle kterého budou moci lidé pronajímat své byty přes tento typ služby maximálně 90 dní v roce. Cílem je údajně snížit tak stres ostatních obyvatel domu. Návrh bude v současné době až do srpna podroben veřejné debatě a měl by ulevit sousedům pronajímaných bytů co do hluku, poškozování veřejných prostor a užívání parkovacích míst kolem domů, píše web společnosti Bloomberg.

Už v červnu se bude pařížský soud zabývat žalobou, kterou podalo na společnost Airbnb samo město. Důvodem je to, že firma neodstranila ze svých stránek ta ubytování, jejichž majitelé nemají potřebnou licenci. Městský bytový odbor má přitom za to, že tam bez této licence pronajímá své byty až 85 procent lidí.

Minulý měsíc se stalo město Palma na Mallorce prvním španělským městem, které zcela zakázalo pronájem bytů turistům. Starosta Baleárských ostrovů uvedl, že zákaz, který bude platit od června, je v zájmu toho, aby Palma zůstala obyvatelným městem a místní obyvatelé nemuseli opouštět své stávající byty kvůli jejich vzrůstajícím cenám. Ty jsou způsobeny mimo jiné právě tím, že lidé byty vykupují za účelem provozování právě těchto krátkodobých pronájmů.

Problémy i v Praze



Bez problémů nejsou tyto krátkodobé pronájmy bytů ani v centru Prahy. Radnice Prahy 1 eviduje letos už 250 stížností na pronajímání bytů přes alternativní platformy tohoto typu. Je to o dvě stovky více než za celý loňský rok. ČTK o tom informoval radní Ivan Solil. Sdružením vlastníků jednotek proto poslal dopis, ve kterém doporučuje změnu stanov nebo rozúčtování nákladů na provoz a údržbu domu. V Praze 1 je podle odhadu radnice pronajímáno prostřednictvím platforem sdíleného ubytování 3000 až 5000 z celkem zhruba 15 000 bytů. Problém s pronájmy řeší i magistrát.