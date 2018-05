mšv, Novinky

Jakkoli je stezka na první pohled pitoreskní, není určena začínajícím turistům. Vede kolem hory Cuilcagh, terén je poměrně členitý a náročný. Obzvlášť při výstupu po dřevěných schodech směrem k hoře. Kvůli prakticky nulové vegetaci působí krajina pustě a opuštěně.

Na výlet se sem vypravil také maďarský turista Dezso Toth, který si z výletu pořídil video.

„Počasí se může v okolí hory měnit rychle a je po celý rok nevyzpytatelné, což může vést ke zhoršené viditelnosti,“ uvedl pro agenturu Caters News turista, který výlet s rodinou plánoval dva roky. Počasí mu nakonec přálo a viditelnost byla skvělá. Navzdory náročnému stoupání uvedl, že se v budoucnu na stezku určitě vrátí.

Populární díky sociálním sítím



Po dřevěných lávkách je stezka vedena kvůli tomu, že prochází skrz mokřad, který by mohl být jinak poškozen. Lávka byla oficiálně otevřena v roce 2015 a díky dechberoucím výhledům se rychle dostala do hledáčku mnoha cestovatelů, kteří ji objevují díky sociálním sítím. „Moje manželka to místo objevila na internetu před dvěma lety,“ potvrzuje Toth.

Samotná lokalita čítající horu Cuilcagh, ale i přilehlý jeskynní systém Marble Arch Caves, se ovšem už v roce 2001 stala jedním z prvních evropských geoparků zapsaných na seznam UNESCO.

„Byla to náročná cesta, obzvláště poslední část u schodiště. Zabrala nám zhruba šest hodin,“ dodává Toth k zhruba 7,4 kilometru dlouhé stezce.

„Ostatním bych doporučil, aby nepodceňovali vybavení pro pohyb v náročnějším kopcovitém terénu, jako je voděodolné oblečení nebo dobré boty. A taky se musí připravit, že mobilní signál je v oblasti vážně slabý,“ uzavřel turista. Návštěvníci by vzhledem k času strávenému na stezce neměli zapomenout ani na dostatek jídla a pití.