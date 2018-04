jky, Novinky

Aerolinky Singapore Airlines si objednaly sedm letounů Airbus A350-900ULR. Pokud se příliš nevyznáte v typech letadel, vězte, že jde o letadla s extrémně dlouhým doletem. Obdržet by je měly ještě během tohoto roku a plánují je nasadit na spojení mezi Singapurem a americkými městy. Do Los Angeles to je nějakých 14 114 kilometrů a na letiště JFK v New York City pak krásných 15 348 kilometrů. Tyto destinace plánují aerolinky obsluhovat nonstop lety.

V rámci toho, aby aerolinie maximalizovaly dolet těchto strojů, nechaly snížit počet míst v letadle z klasických 300 na pouhých 170, aby mohlo letadlo natankovat více paliva a v budoucnu létat i do dalších amerických měst. Očekává se, že většina sedaček bude v tzv. obchodní třídě, menší část by měla připadnout i na tzv. premium economy. Tradiční economy sedačky na těchto spojích zřejmě vůbec nebudou.

Singapore Airlines už dříve provozovaly let dlouhý přes 14 000 kilometrů, přičemž na palubě bylo jen 100 míst, výhradně business třídy. Jenže spojení finančně neprosperovalo a v roce 2013 byl těmto dlouhým letům konec. Nyní se však po pěti letech vrací do hry díky objednávce sedmi letounů s ultra dlouhým doletem. Standardních strojů A350-900 už mají aerolinky 21 z celkového počtu 67 objednaných kusů.

Výrazně více paliva



Za zmínku stojí, že v porovnání se standardními A350-900 budou mít ty s ultra dlouhým doletem kapacitu nádrží vyšší o 24 000 litrů, aby mohly plnit své mezikontinentální mise.

Přesné datum zahájení této linky zatím ještě není známé, ale jisté je, že vystrnadí z trůnu dosavadního rekordmana. Tím je od 5. února 2017 spoj Qatar Airways z Dauhá na Nový Zéland do Aucklandu. Tento spoj překonává vzdálenost 14 535 kilometrů a ve vzduchu tráví přibližně 18 hodin a 20 minut. Let ze Singapuru do New Yorku však bude trvat možná až 20 hodin.