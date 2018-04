mšv, Novinky

Výběrové řízení spustily aerolinky 23. dubna a uvádějí, že hledají dva nadšené lidi, kteří přemýšlejí ve velkém. Přihlásit se mohou rovnou dva přátelé, kteří se budou podílet na vytváření obsahu, nebo i jeden člověk, který si kamaráda přivede pouze jako společníka na cesty.

Úspěšní uchazeči se poté prvního června přestěhují do Reykjavíku, který bude po celou dobu jejich domovskou základnou. Z něj budou podnikat cesty do destinací, do nichž Wow Air léta — jedná se zejména o Evropu, ale i Severní Ameriku. Prozkoumávat budou také samotný Island.

Podle aerolinek si budou moci výherci soutěže sami vybrat, která místa chtějí navštívit, píše server Business Insider. Jednat by se mělo například o Barcelonu, Los Angeles, Stockholm či New York.

Dát tipy na levné cestování



Jako by ovšem nestačilo už samotné cestování, příjemným bonusem bude i plat ve výši 3300 eur měsíčně, což je zhruba 84 000 korun, a samozřejmě byt v Reykjavíku. Své cesty budou výherci dokumentovat mimo jiné pomocí videí, jejich prací bude i poskytovat tipy na levné cestování bez cestovních kanceláří.

Vstupenkou do soutěže je natočení dvouminutového videa, ve kterém mají lidé nabídnout různé cestovatelské tipy ve svém domovském městě. Zúčastnit se může kdokoli z celého světa a uzávěrka je stanovena na 14. května. Výherci budou oznámeni o pár dní později a jejich dobrodružství bude trvat od začátku června do poloviny srpna.