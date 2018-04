mšv, Novinky

Muzeum nacházející se v Glendale na předměstí LA bude otevřeno pouhé dva měsíce — jedná se o takzvaný pop-up podnik. Nová turistická atrakce návštěvníkům nabízí možnost vyfotit se třeba na vrcholu mrakodrapu, ve vesmíru nebo na trůnu ze selfie tyček, který je paralelou k Železnému trůnu ze seriálu Hra o trůny.

Muzeum má ovšem za cíl ukázat, že autoportréty nejsou něčím, co by lidé objevili teprve v posledních letech. Atrakce dává nahlédnout i do minulosti selfie a mapuje jeho historii od pravěkých jeskynních maleb, přes Van Gogha, až po Kim Kardashian. „Selfie není novým fenoménem — je to něco, co lidé dělali uplynulých 4000 let,“ uvedl pro server Moneyish spoluzakladatel muzea Tommy Honton.

Trůn ze selfie tyček imituje Železný trůn ze seriálové Hry o trůny.

Dodal, že pořizovat si autoportréty je lidská přirozenost a jediné, co se mění, je použitá technologie. „Ptali jsme se sami sebe, zda se můžeme na tento fenomén podívat nějakou odlišnou optikou,“ tvrdí Honton. V muzeu lze proto nalézt známá díla světových umělců v lehce upraveném provedení — třeba Mona Lisa drží v ruce smartphone a dělá si snímek sama sebe. Zároveň ale instituce upozorňuje například na počet úmrtí nebo poničených uměleckých děl v důsledku pořizování selfie.

Najít rovnováhu



Muzeum proto vedle svého zábavního charakteru zkoumá i otázku, zda se selfie dá ještě považovat za umění a kde je vlastně hranice mezi posedlostí a jakýmsi vyjádřením sebe sama.

Muzeum si klade za cíl spojit zábavu s poučením.

Vyfotit se v místnosti jako od Vincenta Van Gogha? Žádný problém.

„Podle mě není nic špatného na tom, když si člověk v muzeu pořídí selfie. Problém nastává ve chvíli, kdy se nedokáže odtrhnout od zírání na displej a neprožívá svůj život. A vandalismus s tím spojený není v pořádku nikdy,“ uvedl Honton. Chtěl proto, aby muzeum našlo rovnováhu mezi zábavou, ale zároveň bylo i trochu edukativní a podnětné.

Ačkoli bude muzeum otevřené na velikonoční neděli přístupné pouhé dva měsíce, Honton už hledá způsob, jak expozici přiblížit návštěvníkům i z jiných koutů světa, případně, kde najít prostory pro její permanentní otevření. Vstupenka na prohlídku vyjde na 25 dolarů, zhruba 500 korun.