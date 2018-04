mšv, Novinky

Vyčkávat s koupí zájezdu na poslední chvíli by se nemuselo vyplatit, obzvláště v případě rodin s dětmi nebo větších skupin. „Pokud chtějí jet na dovolenou společně, neměly by už s nákupem otálet, a v případě, že nechtějí dělat kompromisy, ho nechávat na poslední chvíli,“ uvedl pro Novinky tiskový mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.

S jeho slovy souhlasí i Václav Nekvapil z CK Blue Style, podle nějž byl enormní zájem o takzvané first minute zájezdy. „Svůj zájezd v režimu first minute si vybrala řada lidí, zhruba dvojnásobek oproti loňsku. Tento enormní zájem způsobil, že se v rámci last minute nabídek dostane do prodeje jen omezené množství kapacit,“ tvrdí Nekvapil a dodává, že místa sice ještě jsou, ale nabídka se postupně zužuje.

Čekání se nevyplatí



Podle Bezděka může dojít na situace, že budou některé konkrétní hotely v nejžádanějších termínech naplněné. Dotknout by se to mohlo zejména nejoblíbenějších destinací, jako jsou Řecko, Španělsko či Turecko. Zájem Čechů o cestování je totiž enormní, což potvrzují i statistiky Českého statistického úřadu za rok 2017. „Vzhledem k prodejům se dá očekávat, že čekání na last minute nabídku se určitě nevyplatí, protože ta bude ve srovnání s loňským rokem rozhodně menší,“ uvedl předseda ACK ČR Vladimír Dolejš.

Last minute zájezdy jsou podle Nekvapila populární i na jaře, kdy je využívají zejména senioři nebo bezdětné páry. „Zatímco senioři si užívají například v Egyptě příjemného letního počasí a nejsou zatíženi tropickými teplotami, pro dospělé bez dětí jsou atraktivní takzvané adults only hotely, tedy pouze pro dospělé,“ dodává.

Co se týče oblíbenosti destinací mezi Čechy, na špičce se stále drží Chorvatsko, i kvůli dostupnosti vlastním automobilem. Češi patří mezi národy EU, které se na dovolenou vydávají častěji autem než letecky. Stoupá ale i zájem o Bulharsko, znovu roste i o Egypt, Turecko, ale také Tunisko. [celá zpráva]