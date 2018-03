Jakub Kynčl, Novinky

„V Hurghadě momentálně začíná foukat a panuje snížená viditelnost, podobně jako když je u nás mlha, akorát tady zbarvená do žluta. Zrušili jsme dnešní výlet do Luxoru a nekonají se ani vyjížďky na lodích, protože na silnici i na moři je momentálně skoro nulová viditelnost. Ve městě a v resortech mezi domy to ale tak dramatické není,” informovala Novinky delegátka CK Fischer v Hurghadě Valérie Torda.

لسه حالا دلوقتي طريق قنا الغردقه رجعنا في الطريق Zveřejnil(a) Ahmed Shagy Shagy dne 28. březen 2018

„Podle místní předpovědi počasí by měla bouře kulminovat kolem oběda a odpoledne by se situace měla uklidňovat," dodala Torda.

Písečná bouře značně narušila i přílet nové skupiny turistů do Egypta. Dva čtvrteční ranní spoje společnosti Travel Service, které měly původně přistát v Marsa Alam, musely kvůli písečné bouři přistát v bezmála 300 kilometrů vzdálené Hurghadě. Podle mluvčí aerolinek Vladimíry Dufkové v tuto chvíli aerolinky čekají na zlepšení počasí a posléze by měla letadla pokračovat dále do Marsa Alam.

Vedoucí marketingu CK FIRO-tour Petra Kubínková na základě zpráv od místních delegátů varuje vzhledem ke zhoršené viditelnosti především před koupáním v moři, které nyní není bezpečné.

Záznam letu QS 1258 z portálu flightradar24 ukazuje, kdy se letadlo odklonilo z plánované trajektorie do Marsa Alam směrem do Hurghady.

FOTO: flightradar24

"Čtvrteční písečná bouře znemožnila realizaci několika výletů. Všem, kterých se to týká, jsme navrhli buď jiný termín výletu, nebo vrácení již zaplacených peněz. Naši delegáti na místě informovali klienty o vhodnosti strávit dnešní den v uzavřených prostorách, pro zítřejší den je již předpověď příznivá," informoval Novinky Václav Nekvapil z CK Blue Style.

Písečná bouře zasáhla i jižní Sinaj, kde znemožnila volebním komisím ve městech Ras Sedr a Nuweiba dostavit se do hlavního volebního centra. Výsledky místních voleb tak budou ohlášeny, až písečná bouře pomine.