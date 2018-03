tcs, Novinky

Od soboty mají Britské ostrovy a australský kontinent přímé spojení. Společnost Qantas od provozuje přímou linku na trase Londýn – Perth. Cestující na palubě letadla Boeing 787-9 Dreamliner se stali prvními, kdo bez mezipřistání absolvoval cestu mezi Austrálií a Evropou.

Z Perthu, hlavního města Západní Austrálie, odstartovalo letadlo v sedm hodin večer místního času (11:00 SEČ), mezi více než dvěma sty cestujícími byl na palubě rovněž Mark McGowan, premiér největšího australského spolkového státu Západní Austrálie.

History made. ✈️

The @Qantas Dreamliner has landed in London, carrying more than 200 passengers. A new era of travel and opportunities for Western Australia’s economy has officially begun. pic.twitter.com/mlrHGV1h7X — Mark McGowan (@MarkMcGowanMP) 25. března 2018

Slavnost před startem

Let, který proběhl bez větších problémů, trval něco málo přes sedmnáct hodin. Cestující se do cílové destinace dostanou o tři hodiny rychleji než běžnými linkami s mezipřistáním na Blízkém východě.

Problémy dlouhé cesty vyvažují výhody Dreamlineru



„Jsme si vědomi toho, že to je dlouhý let, ale není o mnoho delší než naše linka ze Sydney do Dallasu,“ uvedl šéf australských aerolinek Alan Joyce. „Je to ten druh linky, pro kterou byl Dreamliner stvořen. Má v sobě vestavěné prvky, které zmírňují jet lag a celkově vylepšují zážitek z cesty,“ dodal.

Kapitánka letu Lisa Normanová

Letoun je oproti jiným modelům vybaven většími okny, v kabině lépe cirkuluje vzduch a disponuje systémy, které letadlu pomáhají lépe se vyrovnat s turbulencemi.

Nejdelší komerční linky

1

Dauhá - Auckland Qatar Airways 14 535 km 2

Londýn - Perth Qantas 14 497 km 3

Dubaj - Auckland Emirates 14 201 km 4

Los Angeles - Singapur United Airlines 14 114 km 5

Houston - Sydney United Airlines 13 805 km

Ceny letenek v ekonomické třídě se pohybují okolo 20 000 korun, Qantas však cílí zejména na movitější klientelu. Za sedadlo v business třídě zaplatíte okolo 140 000 korun.

Do Austrálie každoročně zamíří kolem 730 000 Britů, opačným směrem zamíří každým rokem 600 000 lidí. Vedení aerolinek zavedení této linky považuje za první vlaštovku. V následujících letech plánuje uvést do provozu přímé linky do Británie i z východního pobřeží.