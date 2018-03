nšt, Novinky

„Naši cestu bych zhodnotil podobně jako Nezval. Bylo to krásné a bylo toho dost. Teď už se těšíme, až si od sebe odpočineme. Myslím si ale, že se nám zase zítra bude stýskat,“ řekl Novinkám Pavel Liška.

Pro všechny tři cestovatele bylo prohánění se na motorkách především splněným snem.

„Kdybych to měl shrnout, tak jako první začnu tím dobrým. Jsem moc rád, že se nám podařilo uskutečnit něco, co jsme si vysnili. Vymysleli jsme si to a zrealizovali to. Bylo toho opravdu hodně a bylo toho dost. Zjistili jsme také, že opouštět naše rodiny na takovou dobu není zase taková sranda,“ uvedl Jan Révai.

Révai už to viděl černě



Ve vzdálených končinách to Vandráci mnohdy neměli jednoduché a nutno říci, že adrenalin jim rozhodně nechyběl.

„Jednou jsem se málem na motorce zabil. Měl jsem nefunkční zadní tlumič a narazil jsem tak, že jsem vyskočil jen na přední kolo. Viděl jsem se už v nemocnici, nebo v rakvi,“ popsal svůj nejnebezpečnější zážitek z cesty Révai.

„Často jsme se prodírali třeba pralesem, a vedle nás byla metr obrovská anakonda, o které jsme třeba nevěděli. Stejně tak na nás mohl někde číhat jaguár, a my jsme o těch největších nebezpečenstvích vůbec nevěděli,“ dodal Liška s tím, že během jízd Střední Amerikou už společně s přáteli začal plánovat další budoucí cestu.

