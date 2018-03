lž, pem, jr, orh, zaš, Právo

Například ve Skicentru v Říčkách v Orlických horách už vládnou teploty pod nulou a podmínky pro lyžování vydrží. Plně k dispozici lyžařům jsou všechny části provozu střediska.

V krkonošském SkiResortu Černá hora-Pec pod Sněžkou, který čítá celkem pět středisek, mají lyžaři kolem 36 kilometrů sjezdových tratí. Stále je otevřená černohorská sáňkařská cesta a v okolí Černé hory a Pece pod Sněžkou jsou upraveny běžecké tratě v délce téměř 70 kilometrů.

Na Šumavě nasněžilo

Dobré podmínky panují i na sjezdovkách v Rokytnici nad Jizerou v Orlických horách. Sjezdovky na svazích Lysé hory v areálu Horní Domky jsou díky zasněžovací technice v dobrém stavu. Skipasy jsou již za ceny vedlejší sezóny a v důsledku odlivu prázdninových návštěvníků je nyní na svazích méně lyžařů.

Živo je i v Jizerských horách. „Po ránu mrzlo, teď je krásné slunečné počasí. Podle předpovědi by se měla o víkendu vrátit zima,“ je optimistický Petr Bažant ze Skiarény Jizerky. „V provozu máme areál na Severáku a Tanvaldském Špičáku, kde vydržíme až do Velikonoc. Bohužel na Bedřichově jsme kvůli dešti na začátku týdne už skončili, tam sníh roztál,“ dodal Petr Bažant s tím, že podmínky pro lyžování jsou dobré, navíc sjezdovky nejsou přeplněné.

Lyžařská sezóna na Šumavě ani v polovině března nekončí. Ve čtvrtek byla v provozu většina lyžařských areálů na Železnorudsku. Do stopy nadále mohou vyrazit i běžkaři.

„Na sjezdovkách máme v průměru šedesát centimetrů sněhu, dalších několik centimetrů připadlo v průběhu středy, kdy sněžilo skoro celý den,“ chválí sezónu Vladimír Kasík, provozní ředitel areálu Ski & Bike Špičák, největšího střediska na západočeské straně Šumavy. „Už podruhé za sebou bude Ski & Bike Špičák v provozu sto dnů během zimní sezóny, což je pro většinu českých areálů už skoro magická hranice. A lyžovat se bude určitě až do Velikonočního pondělí,“ dodal Kasík.

Sněhu je až na výjimky dostatek. Třeba v oblasti Ovčárny a Pradědu je ho 120 centimetrů. Po oblevě nyní ale všechno zmrzlo Jiří Hejtmánek, dispečer Horské služby Jeseníky

Podle železnorudského infocentra jsou před nadcházejícím víkendem v provozu také areály Nad Nádražím, Belveder, Alpalouka, Pancíř, Weissova louka, Goldhof, Samoty, Debrník a Dlouhá louka v Hojsově Stráži. Na Šumavě je nadále možné vyrazit také na běžky. Trasy na Železnorudsku byly naposled upraveny minulý týden v pátek. Podle serveru Bílá stopa na nich leží deset až šedesát pět čísel sněhu. Běžkaři by ale měli dávat pozor při sjezdech. Některá místa totiž mohou být vytátá.

I přes oteplení je v jihočeských areálech na sjezdovkách až 80 centimetrů sněhu. Lyžovat se pak bude na Lipně i na Zadově až do Velikonoc. „V noci tady mrzlo, na víkend by měl připadnout prašan. Lyžaři mohou stále vyrážet na dvanáct kilometrů tras a otevřený je i oblíbený snowpark nebo skicrossová dráha,“ řekl Právu vedoucí marketingu Skiareálu Lipno Jiří Falout s tím, že zásoby sněhu jsou dostatečné i pro další týdny. „Můžeme s jistotou prohlásit, že se bude lyžovat až do Velikonočního pondělí,“ dodal Falout.

Náročné, ale pořád solidní lyžařské podmínky a také zajímavé akce čekají o víkendu milovníky bílého sportu v Jeseníkách. „Sněhu je až na výjimky dostatek. Třeba v oblasti Ovčárny a Pradědu je ho 120 centimetrů. Po oblevě nyní ale všechno zmrzlo. Je mlha a kolem minus čtyř stupňů. A má se ještě ochladit, takže sjezdovky i běžecké tratě budou hodně tvrdé. Opatrní tedy musí být sjezdaři a na prudkých padácích i běžkaři. Podle meteorologů má však připadnout i čerstvý sníh, který by podmínky alespoň částečně mohl vylepšit,“ řekl Právu dispečer Horské služby Jeseníky Jiří Hejtmánek.

Horal a Razula bez čekání

Sezóna ve Ski areálu Razula ve Velkých Karlovicích také zdaleka nekončí. Od druhé půlky března, kdy končí období jarních prázdnin, ale návštěvnost lyžařských středisek tradičně slábne.

„To je ideální čas pro ty, kteří si chtějí zalyžovat stále kvalitně, přitom bez čekání na vlek, a navíc i levněji, protože už platí mimosezónní ceny. Otevřeno máme až do půl šesté, v některých dnech do šesti večer, což je zvlášť pro zájemce z blízkého okolí ideální příležitost přijet si zalyžovat po práci či s dětmi po škole,“ láká šéf Ski areálu Razula Martin Pařízek, který počítá s tím, že by mohly vleky jet i o Velikonocích.